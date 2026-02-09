Hội chợ Mùa xuân 2026: Khi thương mại song hành cùng bản sắc Việt

Những "đại sứ văn hóa" trên kệ hàng hiện đại



Năm nay, người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận có một điểm hẹn hoàn toàn mới, nơi giao thương văn minh hiện đại được khai mở: Hội chợ Mùa xuân 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Nhưng vượt lên trên sự choáng ngợp của kiến trúc, sức hút mãnh liệt nhất lại đến từ những sản phẩm thấm đẫm hồn cốt dân tộc, nơi mỗi món hàng là một câu chuyện và mỗi gian hàng là một nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại.



Người dân tham quan, mua sắm tại Hội chợ mùa Xuân. Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Bước vào không gian hội chợ, cảm giác đầu tiên không phải là sự xô bồ của một phiên chợ Tết thông thường, mà là sự sắp đặt đầy nghệ thuật ở phân khu "Tết sum vầy" của UBND thành phố Hà Nội. Tại đây, hàng Việt không còn phải nép mình trong những kệ hàng khiêm tốn. Thay vào đó, mỗi sản phẩm được tôn vinh như một nhân vật chính trên sàn diễn thượng lưu. Từ những thớ lụa tơ tằm mềm mại đến những món đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo, xen giữa nét xưa cũ với ông đồ già, câu đối đỏ, tất cả đều đang thực hiện sứ mệnh của một "đại sứ văn hóa".



Bên cạnh những món quà thanh tao, các sản phẩm tiêu dùng truyền thống cũng ghi dấu ấn đậm nét. Miến dong Hoài Đức là một ví dụ điển hình cho việc bứt phá nhờ thay đổi tư duy. Không còn xuất hiện dưới dạng những bó miến thô sơ, sản phẩm nay khoác lên mình lớp bao bì chuyên nghiệp, đảm bảo mọi tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm.



Chính sự cam kết về chất lượng đã biến những gian hàng nông sản thành điểm dừng chân tin cậy. Hiệu quả không chỉ dừng lại ở doanh số bán lẻ tăng vọt mỗi ngày, mà còn mở ra những "cái bắt tay" cung ứng tiềm năng cho cả năm sau.



Bà Phi Thị Minh- Chủ cơ sở sản xuất Miến dong Hoài Đức phấn khởi: "bà con quanh đây mua sắm rất đông, nhưng cái tôi mừng hơn là nhiều chủ siêu thị mini và cửa hàng thực phẩm sạch đã đến tìm hiểu. Chúng tôi đã trao đổi thông tin và hẹn lịch làm việc tại xưởng ngay sau Tết. Đây chính là 'cửa ngõ' để miến dong Hoài Đức thâm nhập sâu hơn vào thị trường phía Bắc Thủ đô một cách bài bản".



Hội chợ lần này cho thấy một bước tiến dài trong tư duy của doanh nghiệp nội địa. Họ không còn mang hàng đi bán chỉ để đổi lấy doanh thu nhất thời, mà là để khẳng định bản sắc. Người tiêu dùng giữa bạt ngàn lựa chọn đã dừng lại lâu hơn trước những gian hàng có "gu", nơi sản phẩm được bao bọc bởi niềm tự hào dân tộc. Chính điều này đã biến hội chợ thành một kênh tiêu thụ bền vững - người ta mua một sản phẩm không chỉ vì nhu cầu sử dụng, mà còn để sở hữu một phần câu chuyện văn hóa của đất nước.



Khoảng lặng trà sen giữa lòng phố thị hội tụ



Giữa những thanh âm náo nhiệt của tiếng cười nói và âm nhạc xuân rộn rã, một làn hương thanh khiết, dịu nhẹ khẽ vương vấn, dẫn dắt bước chân thực khách tìm đến một góc nhỏ tĩnh lặng. Đó là nơi ngự trị của Trà ướp hương sen Tây Hồ – thứ quà tặng tinh túy được mệnh danh là "thiên cổ đệ nhất trà" của người Hà thành.



Việc đưa trà sen về một không gian triển lãm hiện đại tại Đông Anh giống như một cuộc "hành hương" đầy ý nghĩa. Giữa kiến trúc mang hình dáng Thần Kim quy của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, nghệ thuật ướp trà sen lại càng thêm phần thăng hoa. Để có được một ấm trà ngon đãi khách, các nghệ nhân đã phải gói ghém cả mùa hè Hồ Tây vào trong từng búp lá. Mỗi cân trà là sự kết tinh của 1.500 đóa sen Bách Diệp, được thu hái khi sương sớm còn đọng trên lá và gạo sen còn ngậm chặt hương trời đất.



Nếu được nhìn cách người nghệ nhân nâng niu từng cánh sen, tỉ mẩn ướp vào trà xanh cổ thụ, thực khách mới thấu hiểu vì sao món quà này lại có giá trị đến thế. Trong chén nước trà xanh vàng óng, người ta thấy cả vị chát nhẹ của trà vùng cao và hương thơm ngan ngát của sen hồ. Tại đây, trà sen không đơn thuần là hàng hóa, nó là một trải nghiệm tâm hồn. Khách hàng sẵn sàng chi trả cho giá trị của sự kiên nhẫn và lòng tận tụy. Đó chính là minh chứng rõ nhất cho việc, khi sản phẩm chạm được tới cảm xúc, rào cản về giá cả sẽ bị xóa nhòa, nhường chỗ cho sự trân trọng và ngưỡng mộ.



Nghệ nhân ướp trà sen Tây Hồ - Nguyễn Thị Trinh Nương cho biết, chị rất vinh dự khi được mang không gian trải nghiệm trà sen đến lễ hội quy mô lớn, nơi quy tụ nhiều sản phẩm chất lượng. Là một trong những nghệ nhân trẻ, chị tự hào khi trong năm qua đã vinh dự được giới thiệu trà sen Tây Hồ tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Đó vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc gìn giữ, lan tỏa nghề truyền thống ướp trà sen của Tây Hồ. Chị Nương cho biết có nhiều dự án cá nhân để lan tỏa nét văn hóa truyền thống của trà sen Hà Nội đến du khách trong nước và quốc tế để mọi người khi nhắc về Việt Nam và Hà Nội thì luôn nhớ về trà sen Tây hồ...



Nhịp cầu di sản đưa thương hiệu vươn xa



Hiệu quả tiêu thụ của hội chợ lần này không chỉ nằm ở những con số doanh thu thực tế được ghi nhận mỗi ngày, mà còn ở cách nó khơi gợi niềm tin vào hàng nội địa. Sự liền mạch trong trải nghiệm giúp khách tham quan đi từ tò mò đến tin yêu và cuối cùng là gắn kết lâu dài với thương hiệu.

Cô Ngô Thị Hằng, du khách ở phường Long Biên - Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy quang cảnh hội chợ hoành tráng, quy mô các quầy hàng được sắp xếp ngăn nắp, phục vụ chu đáo, cẩn thận. Nếu Nhà nước quản lý được chất lượng và giá cả của sản phẩm thì sẽ thu hút được nhiều khách đến tham quan hơn. Đặc biệt, các sản phẩm bày bán ở hội chợ không chỉ đảm bảo về chất lượng mà mẫu mã bao bì cũng rất được chú trọng. Tôi hy vọng các sản phẩm này không chỉ xuất hiện tại hội chợ mà còn được bạn bè quốc tế biết đến nhiều hơn”.

Đồng quan điểm, anh Nguyễn Hữu Cường (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) đánh giá, hội chợ được tổ chức quy mô, hàng hóa niêm yết rõ nguồn gốc, giá cả hợp lý; không khí sôi động, quy tụ sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền, tạo điều kiện để người dân Thủ đô được trải nghiệm tinh hoa ẩm thực, văn hóa cả nước. Theo anh, việc tổ chức hội chợ toàn quốc là chủ trương đúng đắn, phù hợp với mong đợi của người dân.

Đa dạng các sản phẩm cốm tại Hội chợ mùa Xuân góp phần tái hiện nét ẩm thực đặc trưng của Hà Nội với hương vị quen thuộc. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Các sản phẩm cốm góp phần tái hiện nét ẩm thực đặc trưng của Hà Nội với hương vị thân quen. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Sự xuất hiện của những sản phẩm cao cấp như trà sen Tây Hồ giữa một hội chợ quy mô quốc gia đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho hàng Việt. Doanh nghiệp không chỉ bán cái mình có, mà đang bán cái khách hàng khao khát: một sự kết nối với nguồn cội. Hội chợ là cơ hội để các nhà sản xuất trực tiếp "lắng nghe hơi thở" của thị trường, từ đó điều chỉnh để mỗi sản phẩm làm ra đều mang trong mình hơi ấm của sự tử tế.



Hội chợ còn là "điểm hẹn" của những cơ hội giao thương lớn. Nhiều đơn vị xuất, nhập khẩu và các nhà phân phối quốc tế đã không giấu nổi sự ngạc nhiên trước sự tinh tế của các sản phẩm Việt Nam. Những bản hợp đồng ký kết ngay tại những gian hàng nông sản OCOP chính là những hạt mầm xanh tươi, hứa hẹn một năm kinh tế đầy khởi sắc. Đó cũng là lúc chúng ta tin rằng, với những sản phẩm được làm từ tâm huyết và di sản, hành trình vươn xa của thương hiệu Việt sẽ còn những mùa xuân rực rỡ hơn./.