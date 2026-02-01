Hội chợ Mùa Xuân 2026: Doanh nghiệp gấp rút hoàn tất gian hàng

Đây là hoạt động xúc tiến thương mại quy mô lớn đầu năm 2026, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp, hợp tác xã đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các phân khu được bố trí theo chủ đề, hướng tới mục tiêu kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa dịp Tết và tạo không gian kết nối cung cầu trực tiếp.

Ở phân khu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gian hàng trà hoa vàng đến từ Quảng Ninh đã hoàn thiện trưng bày từ sớm. Với doanh nghiệp này, hội chợ không đơn thuần là dịp giới thiệu sản phẩm. Từ thực tế tiêu thụ tại các kỳ hội chợ trước, đặc biệt là Hội chợ Mùa Thu, nơi doanh thu từng vượt mốc 1 tỷ đồng, kỳ vọng lần này được đặt ra khá rõ ràng.

“Chúng tôi chuẩn bị cho hội chợ này từ rất sớm và thực sự kỳ vọng, bởi sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa đã có thị trường ổn định, nhất là trong nhóm hàng biếu tặng, chăm sóc sức khỏe dịp Tết”, ông Lê Mạnh Quy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa cho biết,

Tại khu vực quà tặng, mỹ thuật ứng dụng, các sản phẩm linh vật năm mới của CA Decor đã được trưng bày hoàn chỉnh. Những mẫu thiết kế được chuẩn bị xuyên suốt năm 2025, nhắm tới nhu cầu quà tặng đầu năm. Trước khi hội chợ chính thức khai mạc, gần một nửa trong tổng số 1.000 sản phẩm đã được tiêu thụ.

"Riêng dòng linh vật ngựa ‘mã đáo kim tiền’, chúng tôi đã bán khoảng 500 sản phẩm. Điều này cho thấy nhu cầu quà Tết mang yếu tố văn hóa, thiết kế bài bản vẫn rất lớn”, Thạc sĩ gốm Nghiêm Hồng Linh, đại diện Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Quà tặng CA Decor cho biết.

Ở khu vực nông sản, không khí chuẩn bị diễn ra khẩn trương hơn cả. Những lô hàng nặng vài tấn được vận chuyển liên tục vào khu trưng bày trong thời gian ngắn. Với doanh nghiệp đến từ Tây Nguyên, việc kịp tiến độ tham gia hội chợ là một nỗ lực lớn.

“Khi có thông tin tham gia, chúng tôi gần như tập trung làm ngày làm đêm trong khoảng 5 ngày để kịp đưa hàng ra Hà Nội. Tổng lượng hàng mang ra khoảng 2 - 3 tấn và nếu bán tốt, chúng tôi sẵn sàng cho xe đi bổ sung ngay”, chị Trịnh Thị Ngọc Vân - Giám đốc Công ty Điều rang muối Hà Vân bày tỏ.

Tại gian hàng cà phê, các thiết bị pha chế và khu trưng bày vẫn đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng. Với Bản Cà Phê, Hội chợ Mùa Xuân là dịp để đưa các dòng sản phẩm mang đặc trưng vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

“Chúng tôi mang đến hội chợ các sản phẩm như cà phê trứng, cà phê muối, cà phê sầu riêng, cùng các dòng cà phê rang xay và hòa tan. Đây là dịp để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và lắng nghe phản hồi trực tiếp từ thị trường”, ông Vũ Công Truyền - Giám đốc Kinh doanh Công ty Bản Cà Phê chia sẻ.

Với tiến độ chuẩn bị hiện tại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đã sẵn sàng cả về hạ tầng tổ chức lẫn mức độ tham gia của doanh nghiệp. Các gian hàng cơ bản hoàn thiện, hàng hóa được đưa lên trưng bày đầy đủ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mua bán và kết nối thị trường ngay từ những ngày đầu hội chợ, góp phần hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trong nước dịp tết Nguyên đán.

Hội chợ được thiết kế với quy mô khoảng 100.000 m² diện tích trong nhà và hơn 45.000 m² không gian ngoài trời, gồm 10 sảnh trưng bày, mỗi sảnh khoảng 10.000 m², với khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn cùng các khu vực phục vụ hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm./.