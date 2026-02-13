Hội chợ Mùa Xuân 2026: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Italy

Theo bà Dương Phương Thảo, quan hệ Việt Nam – Italy đang ở giai đoạn tốt đẹp và phát triển tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác kinh tế – thương mại. Việt Nam được Chính phủ Italy, các thiết chế tài chính, tổ chức kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Italy đặc biệt quan tâm và coi là thị trường trọng điểm tại khu vực Đông Nam Á.



Năm 2025 là minh chứng rõ nét cho xu hướng này khi gần 100 doanh nghiệp Italy đã trực tiếp đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác. Các đoàn doanh nghiệp tập trung vào nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, máy móc thiết bị công nghiệp, cơ khí chính xác, thiết kế sản phẩm, dệt may – da giày, nội thất và công nghệ sản xuất.



Một nhân tố quan trọng khác góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ kinh tế – thương mại song phương là việc khai thác chuyến bay thẳng Hà Nội – Milan từ tháng 7/2025. Chuyến bay trực tiếp này đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, tăng cường kết nối con người, doanh nghiệp và du lịch giữa hai nước. Việc có đường bay thẳng giúp giảm chi phí logistics, thuận tiện hơn cho các đoàn doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách hàng và chuyên gia di chuyển, từ đó thúc đẩy giao lưu thương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Italy.



Italy không chỉ nổi bật với hệ thống hội chợ chuyên ngành hàng đầu thế giới, mà còn là quốc gia có thế mạnh vượt trội trong nhiều lĩnh vực công nghiệp then chốt. Italy dẫn đầu châu Âu và giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu về: Thiết kế công nghiệp và thiết kế sản phẩm với phong cách Italy tinh tế, sáng tạo; Cơ khí chính xác, chế tạo máy móc và linh kiện có độ chính xác cao; Máy móc sản xuất nguyên liệu đầu vào, thiết bị chế biến thực phẩm, máy đóng gói, máy dệt may, máy da giày, máy chế tác gỗ và nội thất.

Bà Dương Phương Thảo trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Dương Hoa - PV TTXVN tại Italy

Nhiều doanh nghiệp Italy đóng vai trò thiết yếu trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cung cấp công nghệ và linh kiện cho các tập đoàn lớn ở châu Âu, Mỹ và châu Á. Đây là cơ hội quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.



Thương vụ Việt Nam tại Italy đang tích cực kết nối B2B giữa doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội gia công, hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng, tập trung vào các lĩnh vực chế biến thực phẩm, máy móc thiết bị, dệt may – da giày, nội thất – thiết kế, cơ khí chính xác và sản xuất linh kiện.



Italy tổ chức hơn 80 hội chợ quốc tế lớn mỗi năm, với nhiều sự kiện có tầm ảnh hưởng toàn cầu như Vinitaly, Cibus, Tuttofood, Sana, Macfrut, HostMilano, Salone del Mobile Milano, cùng các hội chợ chuyên đề về máy móc, tự động hóa và công nghiệp chế tạo. Đây là các nền tảng lý tưởng để doanh nghiệp Việt Nam quảng bá sản phẩm, tiếp cận nhà cung cấp công nghệ và kết nối đối tác.



Về các mặt hàng thế mạnh của Italy có tiềm năng đưa vào các hội chợ tiêu dùng tại Việt Nam như Hội chợ Mùa Xuân, bà Dương Phương Thảo nhấn mạnh đến các loại thực phẩm cao cấp (phô mai Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, giăm bông Prosciutto di Parma, dầu ô liu Extra Virgin, rượu vang), máy móc thiết bị chế biến thực phẩm, thiết bị nhà hàng – khách sạn, sản phẩm thiết kế nội thất, đồ da cao cấp và giày dép mang phong cách Italy.



Ở chiều ngược lại, các mặt hàng Việt Nam đang có vị thế ngày càng tốt tại thị trường Italy nhờ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA - thuế về 0% với hầu hết dòng hàng chủ lực) và chất lượng sản phẩm được cải thiện liên tục. Các nhóm hàng tăng trưởng tốt bao gồm: cà phê (đặc biệt Robusta chất lượng cao và cà phê đặc sản), thủy sản (tôm, cá tra, cá ngừ), hạt điều, hạt tiêu, gia vị, rau quả nhiệt đới tươi và đông lạnh, dệt may, da giày, đồ gỗ và nội thất. Cộng đồng người Việt tại Italy tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng.

Để duy trì và mở rộng thị phần tại thị trường cao cấp này, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục chú trọng chất lượng ổn định, truy xuất nguồn gốc minh bạch, thiết kế bao bì phù hợp thị hiếu Italy, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bền vững môi trường và trách nhiệm xã hội, đồng thời đầu tư xây dựng thương hiệu và câu chuyện sản phẩm.



Tham tán Dương Phương Thảo đặc biệt nhấn mạnh và đưa ra khuyến cáo về việc tổ chức các hội chợ bốn mùa (Xuân, Hạ, Thu, Đông) tại Việt Nam khi mời các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Italy – những đơn vị vốn rất coi trọng tính hiệu quả kinh tế và khả năng quay vòng vốn nhanh. Do vậy, các hội chợ này cần được thiết kế và tổ chức một cách chuyên nghiệp, hướng tới người tiêu dùng nội địa là đối tượng chính, nhằm tạo sức hút thực sự, nâng cao nhận thức thương hiệu, kích thích sức mua và sức tiêu thụ bền vững.



Cụ thể, cần xây dựng các chương trình trải nghiệm phong phú và hấp dẫn (tasting chuyên sâu, pairing rượu vang với ẩm thực Việt Nam, workshop hướng dẫn sử dụng và thưởng thức sản phẩm, các buổi trình diễn chế biến thực phẩm), kết hợp truyền thông mạnh mẽ trên các kênh phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, định vị sản phẩm rõ ràng theo phân khúc khách hàng mục tiêu (từ trung cấp đến cao cấp), đồng thời đảm bảo giá cả cạnh tranh hợp lý, chính sách khuyến mãi hấp dẫn và các hình thức thanh toán tiện lợi.



Chỉ khi người tiêu dùng nội địa thực sự quan tâm, sẵn sàng chi tiêu và quay lại mua, các doanh nghiệp nước ngoài mới thấy được hiệu quả kinh doanh rõ ràng, lợi nhuận khả thi và có động lực tham gia lâu dài, từ đó tạo nên sự hợp tác thương mại bền vững và hai bên cùng có lợi.



Về định hướng hoạt động trong năm 2026, Thương vụ Việt Nam tại Italy xác định Italy là thị trường trọng điểm tại Nam Âu và cửa ngõ vào EU. Các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm:



Thứ nhất, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm Việt Nam tại các hội chợ quốc tế lớn của Italy như Vinitaly, Cibus, Tuttofood, Sana, Macfrut, HostMilano, Salone del Mobile… thông qua gian hàng quốc gia hoặc doanh nghiệp.



Thứ hai, tiếp tục tổ chức các sự kiện kết nối chuyên ngành. Năm 2024, Thương vụ đã tổ chức thành công sự kiện quảng bá cà phê Việt Nam tại thành phố Turin, miền Bắc Italy, với sự tham gia của khoảng 100 doanh nghiệp cà phê Italy và các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê lớn nhất Việt Nam, tạo nền tảng cho nhiều hợp tác lâu dài. Thương vụ sẽ mở rộng các sự kiện kết nối B2B chuyên sâu tại các thành phố Milan, Rome và các thành phố lớn, tập trung vào thực phẩm, máy móc thiết bị, thời trang – da giày, nội thất – thiết kế và cơ khí chính xác.



Thứ ba, tăng cường kết nối B2B nhằm tìm kiếm cơ hội gia công, hợp tác sản xuất và liên kết chuỗi cung ứng. Thương vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các nhà sản xuất máy móc, linh kiện và công nghệ Italy, đồng thời mời gọi doanh nghiệp Italy sang Việt Nam tìm đối tác sản xuất và gia công.



Thứ tư, mời gọi và hỗ trợ doanh nghiệp Italy tham dự các hội chợ, triển lãm chuyên ngành tại Việt Nam như International Sourcing Expo, Foodexpo và các sự kiện xúc tiến thương mại lớn khác.



Thứ năm, hằng năm Thương vụ đều chủ trì hoặc tham gia tổ chức các sự kiện giới thiệu, quảng bá cơ hội đầu tư và thương mại tại các vùng kinh tế lớn của Italy. Năm 2025 là ví dụ điển hình khi Thương vụ đã triển khai hàng loạt sự kiện tại tất cả các vùng kinh tế phía Nam Italy (Campania, Apulia, Calabria, Sicily, Sardinia…), nhằm khai thác tiềm năng hợp tác ở khu vực này. Hoạt động này sẽ được tiếp tục và mở rộng trong năm 2026, hướng tới các vùng kinh tế trọng điểm khác như Lombardy, Veneto, Emilia-Romagna, Tuscany và Piedmont.



Thứ sáu, hoàn thiện công cụ hỗ trợ kết nối giao thương trực tuyến và bộ tài liệu giới thiệu cơ hội hợp tác theo ngành hàng.



Thứ bảy, thúc đẩy hợp tác địa phương – địa phương giữa các tỉnh/thành Việt Nam và các vùng kinh tế trọng điểm của Italy.



Thứ tám, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xuất khẩu, tham gia các chương trình đào tạo và xúc tiến nhập khẩu của Italy và EU.



Với những kết quả tích cực từ các hoạt động trước đây, đặc biệt sự kiện cà phê tại Turin năm 2024, chuỗi sự kiện tại phía Nam Italy năm 2025, làn sóng gần 100 doanh nghiệp Italy đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội, cùng với chuyến bay thẳng Hà Nội – Milan từ tháng 7/2025 và quan hệ song phương ngày càng tốt đẹp, bà Dương Phương Thảo tin tưởng quan hệ thương mại Việt Nam – Italy sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đa dạng hơn trong thời gian tới./.