Hội chợ mùa Xuân 2026: Cơ hội giao thương giữa Việt Nam và Maroc

Bà Trần Lê Dung cho biết Maroc có nhiều kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại nông nghiệp quy mô lớn, nổi bật là các sự kiện thường niên như Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế tại Maroc (SIAM), các triển lãm ngành thực phẩm đồ uống, dệt may, thủ công mỹ nghệ, logistics… Mục đích chính của các nhà tổ chức là biến hội chợ thành “hệ sinh thái xúc tiến”: không chỉ trưng bày sản phẩm, mà còn kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), tư vấn tiêu chuẩn chứng nhận, hỗ trợ về logistics, truyền thông thương hiệu quốc gia và thúc đẩy ký kết hợp đồng ngay tại sự kiện.



Các nhà tổ chức rất chú trọng lựa chọn chủ đề rõ ràng gắn với ưu tiên quốc gia và nhu cầu thị trường; thiết kế khu vực trưng bày theo chuỗi giá trị (nguyên liệu – chế biến – đóng gói – phân phối), tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm gặp đúng đối tác.



Theo Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Maroc, các doanh nghiệp Maroc có nhiều nhóm sản phẩm có thể giới thiệu tại Hội chợ Mùa Xuân hay các hội chợ tương tự ở Việt Nam. Thứ nhất là nhóm nông sản – thực phẩm gồm dầu ô-liu, ô-liu chế biến, các loại trái cây sấy/đóng gói, gia vị, hạnh nhân, chà là, đồ hộp, mật ong, thảo mộc. Đây là nhóm sản phẩm phù hợp xu hướng tiêu dùng có lợi cho sức khỏe và làm quà tặng. Thứ hai là nhóm sản phẩm dệt may – thời trang như nguyên phụ liệu, sản phẩm may mặc, đồ da thời trang, giày dép…



Theo bà, doanh nghiệp Maroc có nhiều thuận lợi khi đưa hàng hóa vào Việt Nam. Sự khác biệt về văn hóa thiết kế và bản sắc mạnh của hàng hóa Maroc có thể tạo điểm nhấn mới tại hội chợ, đồng thời làm đa dạng hóa nguồn cung sản phẩm cho người tiêu dùng Việt Nam. Việt Nam có hệ thống bán lẻ hiện đại phát triển, thương mại điện tử mở rộng, thuận lợi cho việc thử nghiệm thị trường của các doanh nghiệp Maroc. Tuy nhiên, doanh nghiệp Maroc cũng gặp những khó khăn nhất định khi tham gia thị trường Việt Nam như chi phí logistics xa; yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác tiếng Việt, quy định về an toàn thực phẩm; thủ tục đăng ký, chứng nhận, kiểm tra chuyên ngành; và khoảng cách nhận diện (người tiêu dùng Việt Nam còn ít thông tin về hàng hóa Maroc).



Ở chiều ngược lại, bà Trần Lê Dung cho biết tại Maroc, một số nhóm hàng Việt Nam được đánh giá có tiềm năng và đã có chỗ đứng nhất định như cà phê, hạt điều, tiêu, quế hồi, linh kiện điện tử, hàng dệt may, giày dép và hàng tiêu dùng có giá cạnh tranh. Người Maroc quan tâm ngày càng nhiều đến thực phẩm châu Á, gia vị, đồ ăn nhanh tiện lợi, đặc biệt tại các đô thị lớn.



Về những mặt thuận lợi của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia thị trường Maroc, bà Trần Lê Dung cho rằng đó là năng lực sản xuất tốt, giá cạnh tranh, khả năng đáp ứng đơn hàng lớn. Ngoài ra, Maroc còn là cửa ngõ vào khu vực Bắc Phi và Tây Phi; hệ thống cảng và logistics của Maroc phát triển; và nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu Maroc là khá rõ rệt.



Tuy nhiên, cũng có nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp Việt Nam khi muốn thâm nhập thị trường Maroc như khoảng cách địa lý làm tăng chi phí vận chuyển; yêu cầu về chứng nhận, kiểm dịch, đặc biệt với thực phẩm; rào cản ngôn ngữ trên bao bì (tiếng Pháp/Arập) và cạnh tranh từ các nguồn cung truyền thống của Maroc như Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc. Bên cạnh đó, đối với thực phẩm, chứng nhận Halal và tiêu chuẩn chất lượng ghi trên nhãn sản phẩm rất quan trọng. Do đó, doanh nghiệp Việt cần có chiến lược dài hơi: chọn nhà nhập khẩu uy tín, làm tốt hồ sơ kỹ thuật, mẫu mã và xây dựng thương hiệu.



Theo Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Maroc, những hội chợ có sự tham gia của nhiều sản phẩm nước ngoài sẽ tạo ra áp lực cạnh tranh tích cực cho hàng Việt. Khi người tiêu dùng được tiếp cận hàng đa dạng hơn, tiêu chuẩn chọn lựa sẽ cao hơn: chất lượng, bao bì, tính tiện dụng, truy xuất nguồn gốc… Điều này buộc doanh nghiệp Việt Nam nâng chuẩn sản phẩm, từ quản trị chất lượng đến marketing.



Về hợp tác giữa các doanh nghiệp, hội chợ là nơi hình thành các liên kết mới: phân phối – đại lý, thuê gia công sản xuất, chuyển giao công nghệ chế biến – đóng gói, tiêu chuẩn hóa quy trình, thậm chí liên doanh sản xuất. Đặc biệt, việc tăng hàm lượng khoa học công nghệ trong sản phẩm không chỉ nằm ở máy móc, mà còn ở quản trị chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ bảo quản, truy xuất nguồn gốc số, thương mại điện tử và phân tích dữ liệu thị trường. Nếu hội chợ tổ chức kèm các hội thảo chuyên đề (về đổi mới sáng tạo, tiêu chuẩn quốc tế hay chuyển đổi xanh) hiệu ứng sẽ mạnh hơn.

Bà Trần Lê Dung, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Maroc, trao đổi với khách tham quan gian hàng của Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Để tăng cường giao thương giữa hai nước, bà Trần Lê Dung cho biết Thương vụ Việt Nam tại Maroc trong năm nay dự kiến tập trung vào một số hướng hoạt động trọng tâm như đẩy mạnh giới thiệu sản phẩm Việt thông qua các hội chợ tại Maroc như SIAM vào tháng 4 và SIEMA FoodExpo vào tháng 9 năm nay với điểm nhấn là các mặt hàng nông sản – thực phẩm và hàng tiêu dùng. Bên cạnh đó, Thương vụ sẽ tăng cường hoạt động xúc tiến B2B như tổ chức hội nghị kết nối trực tuyến, phiên giao thương theo chủ đề, giới thiệu nhà nhập khẩu/nhà phân phối uy tín tại Maroc và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam làm việc trực tiếp với đối tác. Ngoài ra, Thương vụ cũng sẽ phối hợp tổ chức kết nối các hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp; tăng cường trao đổi đoàn giữa hai nước, tiếp xúc trực tiếp, cũng như tham dự các hoạt động giao thương tại hội chợ, triển lãm ở mỗi nước.



Hiện Maroc thuộc top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Năm 2025, theo thống kê của Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 380 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Hoạt động thương mại giữa hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển./.