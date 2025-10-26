Tin tức
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Khởi nguồn sáng tạo, khẳng định trí tuệ và tầm vóc Việt Nam
Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế. Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới hai con số trong các năm tiếp theo.
Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá và tầm vóc thời đại của đất nước, đồng thời là biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam. Theo Thủ tướng, Hội chợ đã đạt được “sáu cái nhất”, gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.
Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ còn là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đây cũng là không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, tiêu dùng được khơi thông, hợp tác đầu tư được mở rộng. Người dân và du khách không chỉ đến để trải nghiệm, mua sắm hàng Việt chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật phong phú, đặc sắc của Việt Nam và các quốc gia bạn bè.
Theo Thủ tướng, sự kiện cũng là cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế tri thức. Đây là những bước đi thiết thực hiện thực hóa mục tiêu chiến lược hướng tới “một Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc”. Từng bước trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu khu vực châu Á Với vị thế địa lý chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ.
Thủ tướng tin tưởng rằng, từ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Việt Nam sẽ từng bước trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu khu vực châu Á, điểm đến của các hội chợ thương mại quốc tế, nơi phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo như một trụ cột mới của tăng trưởng, đúng như định hướng mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh.
Thủ tướng gửi lời cảm ơn và biểu dương Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, nhân dân và bạn bè quốc tế đã nỗ lực chung tay tổ chức thành công sự kiện.
Để Hội chợ thực sự trở thành “điểm đến giao thương, điểm hẹn văn hóa nghệ thuật, nơi hội tụ kết nối và trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế”, Thủ tướng đã đề nghị Bộ Công Thương tiếp tục chuẩn bị chu đáo, hướng tới chuỗi “Hội chợ bốn mùa” thường niên; các bộ, ngành, địa phương tích cực quảng bá sản phẩm đặc trưng, xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch; đồng thời yêu cầu thành phố Hà Nội bảo đảm tốt an ninh, an toàn, hỗ trợ người dân, du khách tham quan. Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội chủ động mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng và thúc đẩy kết nối với đối tác quốc tế.
Thủ tướng kêu gọi các tổ chức quốc tế tăng cường hợp tác, quảng bá hình ảnh hội chợ đến bạn bè thế giới, đồng thời mong các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Việt Nam đổi mới, hội nhập, thịnh vượng.
Thủ tướng nhấn mạnh rằng, khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, không chỉ mở ra không gian kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất - kinh doanh, mà còn khởi nguồn cho sáng tạo, khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam”. Thành công của Hội chợ sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế, tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam là sự kiện nối tiếp thành công của Triển lãm “80 năm hành trình độc lập, tự do, hạnh phúc”, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của đất nước.
Với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”, hội chợ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, tổng diện tích hơn 130.000 mét vuông với 5 phân khu chủ đề, gần 3.000 gian hàng, khu văn hóa - ẩm thực của 34 địa phương cùng các chương trình nhạc hội, nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Sự kiện quy tụ 34 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, trên 2.500 tổ chức và doanh nghiệp trong nước, quốc tế, đồng thời thu hút đông đảo đối tác, bạn bè quốc tế đến tham quan, trưng bày, giao thương và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư./.
Thực hiện: Ngân Hà, Việt Cường, An Đăng