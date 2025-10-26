Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Khởi nguồn sáng tạo, khẳng định trí tuệ và tầm vóc Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đến dự khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025. Ảnh: An Đăng - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là sự kiện kinh tế, văn hóa có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ ở quy mô quốc gia mà còn mang tầm quốc tế. Hội chợ góp phần tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu, mang bản sắc và trí tuệ Việt Nam; kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt hơn 8% và tiến tới hai con số trong các năm tiếp theo.

Thủ tướng khẳng định, Hội chợ Mùa Thu là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá và tầm vóc thời đại của đất nước, đồng thời là biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam. Theo Thủ tướng, Hội chợ đã đạt được “sáu cái nhất”, gồm quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.