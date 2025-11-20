Hội chợ kết nối giao thương Việt – Lào mở ra cơ hội hợp tác mới

Các đại biểu hai nước Việt Nam - Lào nhấn nút khai mạc Hội chợ. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan của Việt Nam và Lào. Hội chợ này là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng; mở rộng quan hệ thương mại với doanh nghiệp Lào và doanh nghiệp Quân đội nhân dân Lào, phục vụ nhu cầu của nhân dân hai nước và khu vực Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Với diện tích trưng bày 7.000 m², quy tụ 150 gian hàng tiêu chuẩn của hơn 70 đơn vị, doanh nghiệp, hội chợ được tổ chức nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt, tinh thần đoàn kết, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân và quân đội hai nước trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay.

Đại tá Phan Dương Minh, Phó Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, đại diện Ban Tổ chức phía Việt Nam, nhấn mạnh hội chợ nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Lào; củng cố lòng tin chiến lược; nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bền vững. Sự kiện này còn nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Lào; tạo điều kiện để các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, quảng bá thương hiệu, mở rộng hợp tác sản xuất – kinh doanh; cũng như giới thiệu hình ảnh đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.