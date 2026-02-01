Hội chợ 0 đồng Xuân Bính Ngọ 2026 đến với người nghèo Lâm Đồng

Tại đây, đơn vị đã tổ chức “Hội chợ 0 đồng" với 400 suất quà gồm nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu trong đời sống hàng ngày cho người dân lựa chọn như: Gạo, mì tôm, quần áo, dầu ăn, nước mắm… với tổng giá trị hơn 600 triệu đồng. Cũng tại chương trình, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tổ chức “Tết Nhân ái” trao hỗ trợ cho 51 hộ nghèo và 92 hộ cận nghèo tại phường Phú Thủy với mức hỗ trợ 500.000 đồng/1 hộ nghèo và 300.000đồng/1 hộ cận nghèo.

Theo Ủy Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường, Phú Thủy luôn xác định việc chăm lo đời sống cho nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo sự thành công của công tác điều hành tại địa phương. Chính vì vậy, chương trình “Hội chợ 0 đồng Xuân Bính Ngọ 2026” và "Tết Nhân ái" không chỉ đơn thuần là việc trao tặng những món quà, mà là sự gửi gắm tấm lòng, sự sẻ chia của cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau. Tại đây, bà con không chỉ nhận quà, mà còn được trải nghiệm không khí ngày Tết, được tự tay chọn những nhu yếu phẩm phù hợp nhất cho gia đình mình. Điều này thể hiện sự tôn trọng nhân phẩm và sự tinh tế trong công tác an sinh xã hội. Lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ người dân đưa quà Hội chợ 0 đồng Xuân Bính Ngọ 2026 về nhà. Nguyễn Thanh - TTXVN

Đại diện các hộ nhận quà tại chương trình bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng, Ủy Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường Phú Thủy và các Đơn vị tài trợ. Những món quà tại "Hội chợ 0 đồng" tuy giá trị vật chất có thể chưa thể giải quyết hết mọi khó khăn, nhưng đó là tình cảm của địa phương và của các mạnh thường quân dành cho bà con. Đây là nguồn động viên rất lớn để bước sang năm mới Bính Ngọ 2026 người dân nỗ lực hơn nữa trong lao động, sản xuất, cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và đóng góp vào sự phát triển chung của phường Phú Thủy.

Trước đó, chiều 31/1, Công đoàn xã Hàm Kiệm tổ chức trao 260 suất quà cho công nhân, người lao động khó khăn tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm I và Khu công nghiệp Hàm Kiệm II với tổng trị giá 130 triệu đồng.

Ông Trần Duy Thanh, Chủ tịch Công đoàn xã Hàm Kiệm cho biết: Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” dành cho công đoàn viên công nhân viên chức, lao động ở các khu công nghiệp vui Xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung rà soát các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền và vận động các đơn vị, doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn chăm lo cho người lao động để không ai bị bỏ lại phía sau trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần./.

