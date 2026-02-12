Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026: Mở rộng không gian văn hóa đọc theo hướng hiện đại, giàu trải nghiệm

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo Xuân. Ảnh: Đức Phương - TTXVN Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Quảng Ninh nhân dịp Xuân mới

Tại Bảo tàng Quảng Ninh, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức khai mạc Hội sách, báo Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hội Báo Xuân Bính Ngọ tỉnh Quảng Ninh năm 2026 được tổ chức với quy mô đa điểm, nội dung phong phú, hình thức đổi mới, tiếp tục khẳng định sự kiện là điểm nhấn về văn hóa, báo chí, giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Không gian Hội năm nay được thiết kế theo hướng mở, hiện đại, kết hợp hài hòa giữa báo chí truyền thống và công nghệ số. Bên cạnh khu trưng bày hàng trăm ấn phẩm báo Xuân của Trung ương và địa phương, sự kiện tạo điểm nhấn với các hoạt động trải nghiệm như: trình chiếu 3D mapping, Holographic (công nghệ trình chiếu hình ảnh 3D nổi trong không gian), không gian thư pháp - câu đối Xuân, khu check-in sáng tạo, minigame tương tác, bốc thăm trúng thưởng, góp phần thu hút đông đảo nhân dân, bạn đọc và du khách tham quan, trải nghiệm.

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Đỗ Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, việc tổ chức Hội sách, báo Xuân tại Bảo tàng tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò của một thiết chế văn hóa trọng điểm, vừa gìn giữ và lan tỏa tri thức, vừa mở rộng không gian văn hóa đọc theo hướng hiện đại, giàu trải nghiệm; góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ tinh thần của nhân dân và du khách trong dịp đầu Xuân. Các đại biểu tham quan tại Hội báo Xuân. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Thông qua các ấn phẩm sách, báo Xuân, sự kiện năm nay phản ánh sinh động những thành tựu nổi bật của đất nước và tỉnh Quảng Ninh trong năm qua; lan tỏa tinh thần đổi mới, khát vọng phát triển, niềm tin vào chặng đường mới, đồng thời tôn vinh giá trị của báo chí cách mạng Việt Nam trong hơn 100 năm hình thành và phát triển.

Trước đó ngày 8/2, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh phối hợp với xã Quảng Tân tổ chức Hội Báo Xuân tại bản Tài Lý Sáy, tạo điều kiện để người dân được tiếp cận báo chí Xuân, thưởng thức không khí Tết qua từng trang báo. Trong khuôn khổ chương trình, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với các cơ quan thường trú: Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc, Cơ quan thường trú TTXVN Việt Nam tại Quảng Ninh, Văn phòng đại diện Báo Nhân dân tại Quảng Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Câu lạc bộ Quảng Ninh Thân Yêu, các nhà hảo tâm tổ chức trao tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Quảng Tân. Hoạt động thể hiện rõ nét tinh thần nhân văn, trách nhiệm xã hội của báo chí. Qua đó, Hội Báo Xuân không chỉ là không gian đọc báo mà còn là nơi sẻ chia, lan tỏa yêu thương trong những ngày đầu năm mới. Đặc biệt trong dịp khai hội Xuân Yên Tử năm 2026, Hội Báo Xuân dự kiến sẽ được tổ chức tại khu vực cổng Khai tâm Yên Tử - nơi có đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương. Việc đưa Hội sách, báo Xuân đến không gian văn hóa tâm linh tiêu biểu của tỉnh không chỉ góp phần lan tỏa giá trị của báo chí cách mạng, mà còn tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc, kết nối hài hòa giữa báo chí, truyền thống dân tộc và đời sống tinh thần của nhân dân trong những ngày đầu Xuân mới. Cùng với Hội sách, báo Xuân cấp tỉnh, được sự ủng hộ của các cơ quan báo chí trong toàn quốc, Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh đã tập hợp các ấn phẩm báo và tạp chí số Tết Bính Ngọ 2026 tạo lập kho báo chí Xuân dữ liệu số để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân 54 xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Theo đó, độc giả chỉ cần dùng máy điện thoại thông minh, quét mã QR do Hội Nhà báo tỉnh thiết lập là có thể đọc được các trang báo Xuân của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong toàn quốc. Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 “An Giang vươn mình cùng đất nước”

Tại phường Rạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao An Giang phối hợp tổ chức khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ tỉnh 2026 với chủ đề “An Giang vươn mình cùng đất nước”.

Đây không chỉ là dịp “Mừng Đảng, mừng Xuân” mà còn là không gian tôn vinh sự đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Hội báo Xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang 2026 quy tụ hơn 110 cơ quan báo chí của bộ, ngành Trung ương và địa phương trong cả nước, với hơn 450 ấn phẩm Xuân Bính Ngọ 2026, ấn phẩm Tết Dương lịch và các số báo đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại đây có sự xuất hiện của các ấn phẩm báo chí mới số đầu tiên của 34 tỉnh, thành ủy sau ngày 30/6/2025, minh chứng cho sự vận động không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Nhiều hoạt động bên lề Hội báo Xuân mang đậm nét văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, báo chí phản ánh sinh động những thành tựu kinh tế - xã hội năm 2025 của đất nước và quê hương An Giang sau quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan báo chí và đơn vị hành chính các cấp. Đây là điểm tựa để An Giang tự tin vươn mình, khẳng định vị thế mới trong dòng chảy chung của quốc gia.

Nhà báo Đoàn Hồng Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh An Giang nhấn mạnh, Hội báo Xuân năm nay có ý nghĩa đặc biệt, phản ánh đậm nét bức tranh sinh động về thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước và quê hương An Giang qua các ấn phẩm báo chí. Đây là dịp để tôn vinh sự đóng góp của báo chí, trong đó có đội ngũ những người làm báo trong tỉnh, người làm báo thường trú tại An Giang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài các khu trưng bày báo chí Trung ương và địa phương trên cả nước, Hội báo Xuân còn giới thiệu nhiều ấn phẩm báo chí “Xưa”, báo chí trong kháng chiến, báo chí sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay. Đây là những tư liệu quý về lịch sử phát triển báo chí cách mạng; trong đó có nhiều tờ báo mang đậm dấu ấn báo chí địa phương như: Báo Chiến thắng Xuân Kỷ Dậu 1969, báo Rạch Giá và báo Long Châu Hà Xuân Ất Mão 1975; các ấn phẩm báo Xuân của báo An Giang, báo Kiên Giang trước, sau hợp nhất đơn vị hành chính tỉnh An Giang (cũ) và Kiên Giang (cũ).

Thực hiện chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2030, đây là năm thứ ba Hội báo Xuân tỉnh An Giang dành không gian riêng cho báo Xuân cả nước trên nền tảng số, tạo điều kiện cho độc giả trải nghiệm ấn phẩm qua màn hình lớn. Hội báo Xuân Bính Ngọ tỉnh An Giang 2026 còn dành không gian rộng cho triển lãm ảnh báo chí minh họa, giới thiệu nội dung 10 sự kiện nổi bật tỉnh An Giang năm 2025. Đây là các tác phẩm ảnh tiêu biểu do các tác giả là hội viên, phóng viên báo chí trong tỉnh sáng tạo tại các sự kiện lớn của tỉnh năm 2025. Ngoài ra, tại sự kiện còn giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh An Giang qua các gian trưng bày phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026./.