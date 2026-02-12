Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Thanh Hóa: Trưng bày hơn 350 ấn phẩm báo chí số Tết, Xuân Bính Ngọ



Cắt băng khai mạc Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Báo chí Thanh Hóa đồng hành cùng đất nước, quê hương bước vào kỷ nguyên mới”. Hơn 350 ấn phẩm báo chí số Tết 2026 và Xuân Bính Ngọ của các cơ quan báo chí ở Trung ương, báo Đảng các địa phương trong cả nước và những ấn phẩm báo Xuân của Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hóa, Tạp chí Xứ Thanh… được trưng bày tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Hạc Thành) đã mở ra không gian văn hóa đầy sắc Xuân, lan tỏa tinh thần học tập, niềm tự hào và khí thế đổi mới trong những ngày đầu năm 2026.

Cùng với đó là gần 200 các ấn phẩm tiêu biểu của Nhà Xuất bản Thanh Hóa; trên 300 ấn phẩm sách, báo của Trung tâm Bảo tồn di sản, Bảo tàng và Thư viện tỉnh; các bức ảnh đẹp được chọn lọc trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ ba năm 2025 và ảnh đẹp chọn lọc của các hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa.

Các ấn phẩm đã phản ánh sinh động những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, giúp bạn đọc nhìn lại một năm nhiều dấu ấn đổi mới, đồng thời mở ra những tư duy kiến tạo cho năm mới. Hội báo Xuân tập trung giới thiệu kết quả nổi bật, sự đóng góp và ấn phẩm tiêu biểu, đẹp của các cơ quan báo chí - xuất bản, cơ quan quản lý báo chí ở tỉnh. Đặc biệt là có sản phẩm phát thanh, truyền hình; sách chủ đề về Đảng, Bác Hồ, một số bộ sách quý xuất bản gần đây.

Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa Phạm Văn Báu nhấn mạnh, hòa vào dòng chảy của báo chí cả nước, năm 2025, báo chí Thanh Hóa tiếp tục có nhiều đổi mới, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc cả về nội dung, hình thức, cách tiếp cận bạn đọc, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của cuộc sống đa chiều. Hội báo Xuân là nét đẹp truyền thống của báo chí cả nước và người làm báo Thanh Hóa. Đây cũng là dịp để các cơ quan báo chí thể hiện đóng góp trong sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước; tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều hơn với các sản phẩm báo chí, giao lưu với người làm báo.

Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân trong những ngày Tết đến, Xuân về, thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng đất nước, quê hương ngày càng đổi mới.

Hội báo Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra từ ngày 12 - 23/2.



Tưng bừng Hội báo Xuân ở Lào Cai

Tại Bảo tàng tỉnh, Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Hội báo Xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026. Đây là hoạt động thường niên, trở thành nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến, Xuân về nhằm thể hiện niềm tin, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trước những thành tựu đổi mới và khát vọng phát triển quê hương, đất nước.

Hội báo có sự tham gia, trưng bày của 24 cơ quan báo chí, tạp chí, bản tin với trên 1.000 ấn phẩm báo chí và triển lãm ảnh nghệ thuật theo chủ đề “Lào Cai - Nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc”. Sự kiện diễn ra từ ngày 12 - 23/2 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai tham quan khu vực trưng bày các ấn phẩm của Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Tại sự kiện, Thông tấn xã Việt Nam có khu vực trưng bày với nhiều ấn phẩm như: Báo Tin tức và Dân tộc, Báo Thể thao và Văn hóa, Báo Le Courrier du Vietnam, Báo Ảnh Việt Nam... cùng một số ấn phẩm thông tin của ngành thu hút bạn đọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn mạnh, Hội báo Xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm năm nay được tổ chức trong bối cảnh tỉnh hoàn thành việc hợp nhất các đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với mục tiêu xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa có chiều sâu, giàu giá trị tư tưởng và nhân văn, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, Hội báo Xuân và các hoạt động trưng bày, triển lãm năm nay được đổi mới về nội dung, hình thức và không gian tổ chức, với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc. Cụ thể như: Trưng bày ảnh nghệ thuật, sách và ấn phẩm chuyên đề “Lào Cai - Mùa xuân về”; các không gian trải nghiệm văn hóa, điểm check-in “Cung đường mùa Xuân”, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Bà Vũ Thị Hiền đề nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết, xây dựng phương án đón tiếp, hướng dẫn nhân dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Bà hy vọng qua các hoạt động trưng bày, triển lãm, người dân và du khách sẽ có nhiều trải nghiệm ý nghĩa; cảm nhận sâu sắc hơn các giá trị văn hóa đặc sắc, nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân ctrong sự nghiệp xây dựng quê hương Lào Cai phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân./.