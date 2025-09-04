Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP tăng cường hợp tác thúc đẩy quản trị bao trùm, phát triển bền vững

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng và bà Kanni Wignaraja, Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực Châu Á – Thái Bình Dương với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi các biện pháp nhằm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Chào mừng Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á – Thái Bình Dương Kanni Wignaraja thăm, làm việc tại Học viện, ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác lâu bền và sâu sắc giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và UNDP.



Thông báo với bà Kanni Wignaraja một số nét về tình hình phát triển của Việt Nam, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định cam kết của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển bao trùm, đặc biệt là trong việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe, đảm bảo hạnh phúc cho người dân, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo.



Ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Việt Nam đang trải qua quá trình đổi mới mạnh mẽ trong quản trị nhà nước, chuyển từ hành chính quản lý sang phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển, với trọng tâm là tăng cường quản trị bao trùm, phù hợp với quan điểm quản trị mà Liên hợp quốc đưa ra. Theo đó, Bộ Chính trị của Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ-TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, và Nghị quyết số 68-NQ/TW. Việc thực hiện "bộ tứ" Nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, để phục vụ người dân, đồng thời ứng phó với những thách thức liên quan đến khai thác, sử dụng dữ liệu và phân cực xã hội trong quá trình chuyển đổi số.



Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, những cải cách hành chính vừa qua của Việt Nam đã đạt được những kết quả rõ rệt, như kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện, chỉ trong thời gian ngắn đã hoàn thành xong việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp; giảm mạnh số lượng đơn vị hành chính cấp xã (giảm từ 10.035 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn khoảng 3.321 đơn vị), 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xuống còn 34 tỉnh, thành phố và kết nối mạnh mẽ hạ tầng giáo dục, xã hội số...



Trong tiến trình đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở, giúp họ nắm vững chủ trương và quy trình hành chính để phục vụ người dân hiệu quả.



Bày tỏ sự vui mừng khi quay trở lại và chứng kiến những thay đổi tích cực của Việt Nam, Giám đốc Văn phòng UNDP khu vực châu Á – Thái Bình Dương Kanni Wignaraja đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu dài với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là thành công của chương trình PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) tại Việt Nam.



Bà Wignaraja cho biết, Liên hợp quốc ghi nhận quyết tâm chính trị cao của các nhà lãnh đạo Việt Nam trong việc áp dụng công nghệ mới và tập trung vào bồi dưỡng, phát triển thế hệ con người Việt Nam thời kỳ mới. Bà Kanni Wignaraja bày tỏ mong muốn mang những bài học kinh nghiệm của Việt Nam để chia sẻ với các quốc gia khác.



Tại buổi tiếp, làm việc, hai bên đã thống nhất phối hợp thực hiện Chương trình “Tăng cường quản trị bao trùm ở Việt Nam (IGEP – PAPI 2.0)” giai đoạn 2026 – 2031”, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực nghiên cứu và tư vấn chính sách trong năm 2025. Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về khả năng thực hiện một số nghiên cứu chung và các hoạt động hợp tác như trao đổi, chia sẻ tri thức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, hướng tới tương lai phát triển bao trùm và bền vững cho Việt Nam./.