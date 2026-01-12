Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026​​

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026 và quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Học viện, được tổ thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 6 Học viện trực thuộc.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện nhấn mạnh 10 nhóm chỉ đạo trọng tâm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới toàn diện hoạt động của Học viện.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện tập trung xây dựng, cập nhật chương trình theo cấu trúc mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đào tạo theo mục tiêu, chuẩn đầu ra; hoàn thành việc rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng trong quý II/2026.



PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện định hướng xây dựng các chương trình nghiên cứu có tính mới, tính dẫn dắt, tránh trùng lặp; kiện toàn mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học phù hợp điều kiện mới; tích hợp, nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn trong giai đoạn mới. Đối với hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch khoa học trung hạn, dài hạn; đồng thời rà soát, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Hội đồng và Học viện, bảo đảm phát huy tối đa vai trò của mỗi thiết chế.

Công tác trường chính trị và lịch sử Đảng được xác định là khâu then chốt trong nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở cơ sở. Học viện sẽ hướng dẫn chuẩn hóa theo quy định mới của Ban Bí thư; chuẩn hóa chương trình lý luận chính trị, phấn đấu năm 2026 có 34/34 trường chính trị đạt chuẩn mức 1; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trong xây dựng và phát triển hệ thống trường chính trị. Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện định hướng xây dựng các chương trình nghiên cứu có tính mới, tính dẫn dắt, tránh trùng lặp; kiện toàn mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học phù hợp điều kiện mới; tích hợp, nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn trong giai đoạn mới. Đối với hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch khoa học trung hạn, dài hạn; đồng thời rà soát, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Hội đồng và Học viện, bảo đảm phát huy tối đa vai trò của mỗi thiết chế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được tổ chức ngay sau Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Học viện và diễn ra trong những ngày đầu tiên của năm 2026 – năm mở đầu việc triển khai thực hiện Nghị quyết và Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.