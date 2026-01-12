Tin tức
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2026
Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2026 và quán triệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của Học viện, được tổ thức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 6 Học viện trực thuộc.
Trình bày báo cáo tại Hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc thường trực Học viện nhấn mạnh 10 nhóm chỉ đạo trọng tâm, bám sát tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong đổi mới toàn diện hoạt động của Học viện.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện tập trung xây dựng, cập nhật chương trình theo cấu trúc mới của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị đào tạo theo mục tiêu, chuẩn đầu ra; hoàn thành việc rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng trong quý II/2026.
Về công tác nghiên cứu khoa học, Học viện định hướng xây dựng các chương trình nghiên cứu có tính mới, tính dẫn dắt, tránh trùng lặp; kiện toàn mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học phù hợp điều kiện mới; tích hợp, nâng cao chất lượng các ấn phẩm khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn trong giai đoạn mới. Đối với hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn tổ chức theo chỉ đạo của Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng; xây dựng kế hoạch khoa học trung hạn, dài hạn; đồng thời rà soát, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa Hội đồng và Học viện, bảo đảm phát huy tối đa vai trò của mỗi thiết chế.
Công tác trường chính trị và lịch sử Đảng được xác định là khâu then chốt trong nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ ở cơ sở. Học viện sẽ hướng dẫn chuẩn hóa theo quy định mới của Ban Bí thư; chuẩn hóa chương trình lý luận chính trị, phấn đấu năm 2026 có 34/34 trường chính trị đạt chuẩn mức 1; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh ủy, thành ủy trong xây dựng và phát triển hệ thống trường chính trị.
Đánh giá cao báo cáo triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Học viện xác định không phải là những nhiệm vụ mới, mà là những nhiệm vụ xuyên suốt trong toàn bộ quá trình xây dựng và phát triển Học viện. Điểm cốt lõi mang tính đột phá là cách làm mới, trọng tâm mới và giải pháp cụ thể mới, thể hiện rõ tinh thần “nói ít, hành động nhiều”, kiên quyết đi vào thực chất, hiệu quả. Điều đó cho thấy Học viện bước vào năm 2026 với thế chủ động, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược.
Nhìn lại một năm triển khai thực hiện Quyết định số 214-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ của Học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trong hệ thống Học viện là chủ trương đúng đắn, cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, khoa học, nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để các đơn vị hỗ trợ tốt hơn cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và quản trị Học viện.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, phương châm đào tạo của Học viện: nhà trường làm nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực, kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; phát triển các chương trình đào tạo phải kế thừa gắn với đổi mới, bảo đảm tính ổn định của chương trình nhưng luôn vận động, phát triển. Công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện phải hiện đại trong nội dung, phương pháp, quản lý; tăng cường tương tác, gắn chặt với thực tiễn trong nước và thế giới, cũng như với chính quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và thực tiễn hoạt động của Học viện.
Bên cạnh đó, cần xây dựng hệ chương trình khoa học đặc biệt; tập trung nghiên cứu, đánh giá và xử lý dứt điểm các nhiệm vụ, dự án còn tồn đọng; đồng thời thiết kế các chương trình nghiên cứu mới, nhất là những chương trình đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống..
Để triển khai được những nhiệm vụ lớn, mang tầm chiến lược đó, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định, phải làm sớm, làm đồng bộ, làm nghiêm; đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, các chuyên gia đầu ngành, chủ động phòng ngừa nguy cơ “hẫng hụt” về đội ngũ trong tương lai.
Khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện quy chế đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, công khai, minh bạch; tạo cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám sáng tạo vì lợi ích chung, coi đây là động lực quan trọng để Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò trung tâm quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu lý luận chính trị trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Học viện công bố Quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân; Quyết định tặng danh hiệu thi đua cấp Học viện năm 2025 Danh hiệu “Cờ thi đua của Học viện” cho 5 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu các Khối Thi đua thuộc Học viện năm 2025; Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Học viện” cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2023 đến năm 2025./.