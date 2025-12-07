Học tập làm theo Bác - Vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới

Tối 6/12, tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các đơn vị tổ chức Chương trình “Giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực phía Nam” năm 2025.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái phát biểu. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái cho biết, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, là nền tảng tinh thần của mọi hoạt động, dần trở thành nhu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân. Các cấp ủy, chính quyền đã gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát huy tinh thần nêu gương của người đứng đầu.

Giao lưu các điển hình tại Chương trình. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Qua đó, 100% tổ chức cơ sở đảng, 100% cán bộ, đảng viên trong tỉnh xây dựng kế hoạch tu dưỡng, viết cam kết rèn luyện, nêu gương, lấy đó làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại hàng năm. Từ sự phong phú trong nội dung và hình thức thể hiện, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhiều tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần “Nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Nhờ vậy, tỉnh Tây Ninh đã đạt được những thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 đạt 6,73%/năm; quy mô nền kinh tế đạt gần 352 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 10 cả nước. Riêng năm 2025, tăng trưởng ước đạt 9,52%, đứng thứ 2 khu vực phía Nam và thứ 8 cả nước; thu ngân sách đạt gần 49 nghìn tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, từng bước đồng bộ, hiện đại, gắn với tầm nhìn chiến lược, mở ra không gian phát triển mới...

Tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu của 8 tỉnh, thành phía Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Đại úy Nguyễn Thế Ngời, Phó trưởng Công an xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, là một địa bàn biên giới của tỉnh Tây Ninh, còn nhiều khó khăn, chúng tôi luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu xây dựng và triển khai các kế hoạch phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến kiến thức, pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, giúp đỡ bà con nhân dân nâng cao đời sống.

“Vừa qua chúng tôi cũng tiến hành tặng bà con cờ Tổ quốc để treo dọc tuyến biên giới. Với chúng tôi, khi lá cờ Tổ quốc được cất lên đó không chỉ là niềm kiêu hãnh, tự hào mà còn là lời khẳng định vững chắc về chủ quyền lãnh thổ và lời thề bảo vệ từng tấc đất, quê hương của người chiến sĩ. Hạnh phúc chính là được sống trong hòa bình, độc lập, tự do, chung sức mang lại ấm no, hạn phúc cho nhân dân và suốt đời cống hiến cho những giá trị cao đẹp ấy”, Đại úy Nguyễn Thế Ngời nhấn mạnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN



Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Chúng ta phải quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh và lan rộng phong trào học tập và làm theo Bác với cơ chế, phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo, đột phá mới, tạo ra nhiều kết quả thực chất, lấy hạnh phúc, sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất. Trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trở thành văn hoóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Gắn chặt việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nóng, khó, kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, việc tôn vinh, lan tỏa gương người tốt, những tấm gương điển hình học và làm theo Bác, để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là điều cần thiết, trở thành hệ giá trị cốt lõi, chuẩn mực văn hóa chính trị và là động lực tinh thần mạnh mẽ, xây dựng, phát triển hệ giá trị văn hóa, con người Việt Nam, hệ giá trị văn hóa Đảng nhân văn, cao đẹp.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng với hào khí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dẫn đường, cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất định chúng ta sẽ đạt được những kỳ tích mới, vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại chương trình giao lưu, Ban Tổ chức đã tuyên dương 27 điển hình, 4 mô hình là những tập thể, cá nhân tiêu biểu của 8 tỉnh, thành phía Nam trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm ý nghĩa, đem lại hiệu quả thiết thực, có sức lan tỏa trong xã hội phù hợp với chủ đề “Vì hạnh phúc của nhân dân”./.