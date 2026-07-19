Học sinh Việt Nam đoạt Huy chương Vàng, Bạc tại Olympic Hóa học và Olympic Sinh học quốc tế

Tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 58 (IChO 2026), đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 4 học sinh tham dự đã đạt thành tích xuất sắc với 4 Huy chương Vàng. Xét về số lượng Huy chương Vàng, đoàn Việt Nam xếp đồng hạng Nhất cùng với các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ. Đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế 2026, đồng hạng Nhất về số lượng Huy chương Vàng với Trung Quốc và Ấn Độ. Ảnh: TTXVN phát Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế của đội tuyển Việt Nam trong nhóm các quốc gia có thành tích hàng đầu (top 1-3) tại đấu trường Olympic Hóa học quốc tế, đồng thời nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong những năm gần đây. Trong giai đoạn 2020-2026, đội tuyển Việt Nam đã giành 25 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc trên tổng số 28 lượt học sinh tham dự - một trong những thành tích nổi bật của Việt Nam tại các kỳ IChO.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) năm 2026 với 4 học sinh và cả 4 em đều đoạt Huy chương Bạc. Trong đó có 3 học sinh Việt Nam xếp trong top 7 Huy chương Bạc và tổng điểm của đoàn Việt Nam tiếp tục duy trì trong top 8 các đoàn tham dự kỳ thi.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026. Ảnh: TTXVN phát

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 37 được tổ chức tại Vilnius, thủ đô nước Cộng hòa Lithuania từ ngày 12-19/7/2026, với 86 đoàn tới từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ (trong đó có 6 đoàn quan sát viên) cùng gần 300 thí sinh dự thi.

Bốn phòng thi thực hành gồm: Hóa sinh và Sinh học phân tử (về các năng lực phân tích gene, protein ứng dụng trong Công nghệ sinh học và Y học); Sinh lý người và động vật (với các năng lực nghiên cứu trọng tâm về người từ dược lý học thuốc, bệnh lý máu và thí nghiệm mô phỏng về thận học); Giải phẫu và hệ thống học động vật (đòi hỏi các kỹ năng vi phẫu, phân loại, định danh, nghiên cứu tiến hóa côn trùng gây bệnh và dự báo biến đổi khí hậu); Sinh học máy tính thực vật (với kỹ năng sử dụng các công cụ tính toán và máy tính phân tích cây trồng và nông nghiệp).



Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO) thường được coi là kỳ thi quốc tế toàn diện hàng đầu về Khoa học Tự nhiên cấp Trung học Phổ thông trên thế giới, đòi hỏi kiến thức tổng hợp về Toán ứng dụng - Lý - Hóa - Sinh - Môi trường cùng các kỹ năng phòng thí nghiệm thiết yếu, trải rộng từ cấp phân tử, cơ thể tới hệ sinh thái và sinh quyển.



Thành tích của đội tuyển Việt Nam tại Olympic Hóa học quốc tế IChO 2026 và Olympic Sinh học quốc tế (IBO) 2026 góp phần khẳng định chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh năng khiếu của ngành Giáo dục. Kết quả này cũng góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời, tạo động lực để tiếp tục phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực hóa học và các ngành khoa học, công nghệ của đất nước./.