Học sinh, sinh viên xung kích trong chuyển đổi số

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh, đại diện Liên Chi hội Sinh viên Cà Mau tại các trường: Đại học Cần Thơ; Đại học Y Dược Cần Thơ; Đại học Nam Cần Thơ; Đại học Tây Đô; Đại học Cửu Long đến dự.



Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư phát biểu ôn lại truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam tại buổi họp mặt. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Ôn lại truyền thống của học sinh, sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Cà Mau Nguyễn Trang Anh Thư khẳng định: Tiếp nối truyền thống, học sinh, sinh viên Cà Mau đang khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của giáo dục - đào tạo và của tỉnh. Học sinh, sinh viên không chỉ tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ mà còn tích cực tham gia các tổ chuyển đổi số cộng đồng; hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử mức độ 2; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tham gia phong trào “Bình dân học vụ số”…

Cùng với đó, các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên Cà Mau vững bản sắc - Giàu khát vọng” và các chương trình như: Tiếp sức mùa thi, Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ tiếp tục được triển khai sâu rộng, tạo môi trường để học sinh, sinh viên rèn đức - luyện tài - phát triển kỹ năng - cống hiến cho cộng đồng. Trong năm học vừa qua, tỉnh Cà Mau có gần 400 học sinh, sinh viên đạt các danh hiệu tiêu biểu; 8 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương; 2 sinh viên đạt Giải thưởng Sao Tháng giêng... Hội Sinh viên tỉnh Cà Mau được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc toàn quốc.



Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 190.000 học sinh, sinh viên. Đây là nguồn nhân lực trẻ rất lớn, lực lượng trí thức tương lai, giữ vai trò đặc biệt trong việc xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cũng như nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN

Tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá: Các ý kiến của các diễn giả, chuyên gia cùng các em học sinh, sinh viên là những thông tin hữu ích, quý giá, những giải pháp căn cơ vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt vừa gợi mở cho tỉnh về chiến lược phát triển lâu dài, bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhất là đối với việc phát huy vai trò của học sinh, sinh viên, lực lượng tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số, những chủ nhân tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, các sở, ngành, các cơ sở giáo dục và đào tạo tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để học sinh, sinh viên phát huy tối đa năng lực, trí tuệ và tinh thần cống hiến, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn mới.



Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho 18 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Cà Mau khen thưởng 18 học sinh, sinh viên tiêu biểu, xuất sắc; Quỹ Khuyến học Võ Văn Kiệt trao 30 xuất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn./.