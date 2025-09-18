Học sinh, sinh viên Đồng bằng sông Cửu Long thêm cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo nghề chất lượng

Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN Bà Andrea Sühl, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Dự án “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” được khởi động nhân kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Dự án được bảo trợ của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) cùng Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam).

“Chuyến xe hướng nghiệp Đức” xuất phát tại Hà Nội và di chuyển qua 20 tỉnh, thành phố trên cả nước trước khi kết thúc hành trình tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các điểm dừng, “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” mang đến cho học sinh, sinh viên thông tin về cơ hội nghề nghiệp và đào tạo tại Đức, các con đường an toàn và hợp pháp để sang Đức học tập, làm việc; các chương trình chuẩn bị về ngôn ngữ và văn hóa cũng như chương trình giáo dục nghề nghiệp và đại học tại Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức. Mục tiêu của dự án là tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực di cư lao động và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động quốc tế cho người trẻ tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, văn hóa và đào tạo nghề. Cộng hòa Liên bang Đức là đối tác tin cậy và có nhiều đóng góp tích cực trong công cuộc phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Sự kiện “Chuyến xe hướng nghiệp Đức” là một minh chứng sinh động cho tinh thần hợp tác đó. Đây không chỉ là một hoạt động truyền thông về hệ thống giáo dục nghề tiên tiến của Đức, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho thanh niên Việt Nam, đặc biệt là học sinh, sinh viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề chất lượng, có tính ứng dụng thực tiễn cao và phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu.

Thành phố Cần Thơ cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác với các đối tác Đức trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề và chuyển giao công nghệ; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại đây, các học sinh, sinh viên trong và ngoài thành phố Cần Thơ được tư vấn và tìm hiểu về những phương thức du học và làm việc tại Đức; gặp mặt trực tiếp các cơ sở giáo dục, tham gia hội chợ hướng nghiệp, lắng nghe chia sẻ từ các cựu học viên. Bên cạnh hoạt động tư vấn, "Chuyến xe hướng nghiệp Đức" còn mang đến các hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đưa văn hóa Đức đến gần hơn với người dân Việt Nam./.