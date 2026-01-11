Học giả Trung Quốc: Việt Nam giữ vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố cho thấy, trong quý IV/2025, GDP của Việt Nam tăng 8,46% so với cùng kỳ năm ngoái, với tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm đạt 8,02%. Trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp Việt Nam đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2019.



Nghiên cứu viên Trung tâm Nghiên cứu Khu vực và Quốc gia thuộc Học viện Sư phạm Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc) Hoàng Đông Nhật (Huang Dongri), cho rằng có nhiều yếu tố đằng sau sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Những yếu tố này bao gồm tình hình chính trị trong nước ổn định, các cải cách hành chính được thực hiện năm 2025 đã tối ưu hóa đáng kể môi trường kinh doanh và đẩy nhanh quá trình thị trường hóa và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; việc tiếp tục phát huy lợi thế dân số từ dân số hơn 100 triệu người và cơ cấu dân số trẻ; sự hội nhập toàn diện vào cộng đồng quốc tế, củng cố hơn nữa vị thế là một đầu mối quan trọng trong “tái cấu trúc” chuỗi công nghiệp châu Á. Trong những năm gần đây, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam liên tục tăng, đóng góp hơn một nửa tăng trưởng xuất khẩu.



Giáo sư Chu Chấn Minh trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Trung Quốc. Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN tại Trung Quốc

Trong giai đoạn tháng 1-10/2025, xuất khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam đạt 87,29 tỷ USD, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm trước đó, chiếm 22,3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Trong cùng kỳ, nhập khẩu máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam cũng đạt 123,15 tỷ USD, tăng 39,1% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 33% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. Nguồn nhập khẩu chính đến từ Trung Quốc, cho thấy chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng gắn kết chặt chẽ và tiềm năng phát triển to lớn giữa hai nước.



Ông Hoàng Đông Nhật phân tích: Không thể phủ nhận rằng Việt Nam giữ một vị trí độc đáo trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Việt Nam là một trong những lựa chọn quan trọng để ngành sản xuất của Trung Quốc vươn ra toàn cầu. Về mặt địa lý, Việt Nam kết nối với Trung Quốc bằng đường bộ và đường biển, đảm bảo chuỗi cung ứng thông suốt và chu kỳ vận chuyển ngắn. Về mặt thể chế, Việt Nam dựa vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hai hiệp định thương mại tự do lớn, cho phép sản phẩm của mình thâm nhập thị trường nhiều nước. Từ góc độ công nghiệp, Việt Nam đã hình thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ dệt may và điện tử đến năng lượng mới.



Nhận định về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, ông Cát Hồng Lượng (Ge Hongliang), Phó Viện trưởng Học viện ASEAN thuộc Đại học Dân tộc Quảng Tây (Trung Quốc), cho biết sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam chủ yếu được thúc đẩy bởi sự dịch chuyển thương mại và đầu tư trong bối cảnh tái cấu trúc chuỗi công nghiệp toàn cầu. Từ năm 2018, không chỉ các doanh nghiệp từ châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chuyển hướng đầu tư sang Việt Nam, mà nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng lựa chọn thiết lập hoạt động kinh doanh tại đây.



Vị trí thị trường thuận lợi của Việt Nam tại Đông Nam Á biến nước này thành một mắt xích quan trọng trong bố cục công nghiệp của Trung Quốc. Thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam chủ yếu tập trung vào các sản phẩm trung gian, thể hiện rõ sự phân công lao động giữa hai nước ở thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi công nghiệp. Hợp tác công nghiệp giữa hai nước không chỉ đơn thuần là chuyển giao năng lực sản xuất, mà là một bố cục chiến lược bao gồm các ngành công nghiệp cao cấp. Mô hình hợp tác này tiếp tục được tăng cường dưới sự thúc đẩy của hội nhập khu vực Trung Quốc-ASEAN./.