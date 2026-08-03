Học giả Trung Quốc: Đảng Cộng sản Việt Nam có năng lực hoạch định chiến lược để phòng ngừa rủi ro từ sớm

GS.TS Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Công Tuyên – PV TTXVN tại Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc xung quanh 4 bước chuyển chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV vừa qua, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình (Cheng Hanping), Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc, cho rằng vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và cầm quyền của Đảng là một thách thức thực tế mà nhiều quốc gia đang phải đối mặt; song việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn đặt ra vấn đề này cho thấy tập thể lãnh đạo hiện nay của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có tư duy rất thực tiễn, đồng thời cũng có tầm nhìn xa để nhận diện những vấn đề tồn tại ngay trong nội bộ Đảng.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, để trở thành một Đảng có tuổi thọ 100 năm đúng nghĩa, đồng thời vẫn mãi giữ được sức sống trẻ trung, việc nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị, đặc biệt là năng lực phục vụ nhân dân, là điều cốt yếu. Hơn nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra vấn đề phát huy hiệu quả nguồn lực quốc gia; đây là vấn đề chạm đúng vào thực trạng và những thách thức hiện nay.

Tiếp nối những cải cách thể chế sâu rộng do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trong hơn 1 năm qua, trọng tâm trong thời gian tới là khai thác hiệu quả mọi nguồn lực quốc gia và huy động mọi nhân tố tích cực, qua đó tạo nền tảng xã hội vững chắc để đạt được hai mục tiêu 100 năm và hiện thực hóa kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.

Hơn nữa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi một cách tiếp cận chủ động trong việc phòng ngừa và ứng phó với các rủi ro, qua đó thể hiện ý thức về nguy cơ cũng như tinh thần cảnh giác của Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều này là yêu cầu tất yếu xuất phát từ bối cảnh toàn cầu đang biến chuyển nhanh chóng, sự xuất hiện liên tục của các sự kiện bất ngờ và tình trạng trật tự quốc tế không ngừng bị xói mòn.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhận thức rõ các nguy cơ mới và đề xuất phương án chủ động ứng phó cũng như phòng ngừa thay vì chỉ hành động mang tính đối phó. Điều này cho thấy Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng về tương lai mà còn có năng lực hoạch định chiến lược để phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Đề cập đến những giải pháp để có thể thực hiện hiệu quả những đề xuất trên, học giả Trung Quốc cho rằng trước hết, năng lực thực thi cần được thấm nhuần ở mọi cấp, chỉ riêng những khẩu hiệu từ ban lãnh đạo cấp cao là hoàn toàn không đủ. Điều cốt yếu là phải khơi dậy lòng nhiệt huyết trên toàn hệ thống, vượt qua mọi trở ngại và đảm bảo các cấp thực hiện nghiêm túc, triệt để tinh thần chỉ đạo của Trung ương, qua đó nâng cao năng lực và chuẩn mực lãnh đạo của Đảng, như tăng cường công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện cơ chế phát triển chi bộ và củng cố tổ chức, đồng thời thường xuyên tổ chức các hoạt động học tập cho các tổ chức Đảng; tuyên truyền và biểu dương những hành động gương mẫu cùng các đảng viên xuất sắc trong toàn xã hội, đảm bảo tính gắn kết và sức hút của Đảng đóng vai trò quyết định, dẫn dắt trong cộng đồng; đối với các tổ chức hoặc cá nhân không triển khai các biện pháp hoặc thực hiện chưa đến nơi đến chốn, cần tổ chức quán triệt để thúc đẩy việc cải thiện.

Tiếp đó, Việt Nam cần huy động rộng rãi sức mạnh của toàn xã hội để đóng góp ý kiến, đề xuất về quy hoạch quốc gia và việc triển khai trong tương lai, qua đó bảo đảm người dân được thực sự lên tiếng và phát huy đầy đủ tinh thần dân chủ. Cuối cùng là các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng cần thu hút nhân tài xuất sắc từ mọi lĩnh vực và quan trọng hơn, quy tụ được những cá nhân ưu tú với nền tảng và chuyên môn đa dạng…/.