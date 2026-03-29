Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Học giả Nga: Triển vọng mở các tuyến thương mại mới Việt Nam-Nga

Sau chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Liên bang Nga từ ngày 22-25/3, các tuyến thương mại mới có thể được mở ra, trong đó có tuyến đường sắt xuyên lục địa Á -Âu, với hành trình từ Nga qua Mông Cổ đến Trung Quốc và sau đó đến Việt Nam, cùng tuyến đường sắt với hành trình từ Nga qua Kazakhstan đến Trung Quốc và tới Việt Nam.Đây là đánh giá của Tiến sĩ Khoa học lịch sử, nghiên cứu viên hàng đầu tại Viện Trung Quốc và châu Á đương đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Anton Bredikhin khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nga ngày 28/3.
  Tiến sỹ Khoa học lịch sử Anton Bredikhin trong một cuộc trả lời phỏng vấn PV TTXVN tại Nga (tư liệu) 

Theo Tiến sĩ Anton Bredikhin, đây là một dự án xuyên lục địa Á-Âu quy mô lớn. Việc thực hiện dự án này không chỉ giúp tăng cường kết nối giữa các khu vực khác nhau của lục địa Á-Âu mà còn tạo ra một hệ thống giao thông vận tải bền vững, mở ra cơ hội thương mại mới. Dự án này cũng góp phần làm gia tăng du lịch hàng không dân dụng, tạo ra một huyết mạch hấp dẫn cho các quốc gia khác.

Đánh giá về quan hệ song phương, Tiến sĩ Anton Bredikhin cho biết Nga và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng trong lập trường đối với nhiều vấn đề quốc tế cũng như trong khuôn khổ các thể chế đa phương. Đây là điều kiện thuận lợi để tăng cường củng cố sự tin cậy chính trị, cũng như mở rộng hợp tác trong các vấn đề chiến lược, ông nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tiến sĩ Anton Bredikhin đánh giá việc ký kết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là bước đi mang ý nghĩa chiến lược, góp phần duy trì quan hệ ổn định và lâu dài giữa hai nước trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi về tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Tiến sỹ Anton Bredikhin cho biết hợp tác kinh tế giữa hai nước duy trì đà tăng trưởng ổn định. Bên cạnh đó, ông bày tỏ kỳ vọng các thủ tục nhập cảnh và lưu trú cho công dân Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục được đơn giản hóa.

Kết thúc buổi phỏng vấn, Tiến sỹ Bredikhin cũng đánh giá cao chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh thế giới đầy biến động như hiện nay./.

 

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Top