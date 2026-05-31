Học giả Australia: Việt Nam áp dụng chính sách đối ngoại chủ động trong thời điểm then chốt

Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales. Ảnh: Trung Trang - PV TTXVN tại Australia

Giáo sư Carl Thayer lưu ý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm luôn được xem là “người mang trong mình một sứ mệnh”, với lời khẳng định tăng cường quốc phòng, an ninh gắn với đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Theo quan sát của Giáo sư Carl Thayer, bối cảnh an ninh toàn cầu bất ổn, dù đặt ra nhiều thách thức, cũng mang lại cho Việt Nam một cơ hội đáng kể. Với những trụ cột chính sách đối ngoại cơ bản là đa dạng hóa và đa phương hóa đã được thiết lập vững chắc, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tập trung trở lại vào phát triển kinh tế, quốc phòng và quan hệ đối ngoại đòi hỏi sự hợp tác quốc tế sâu rộng hơn để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nền kinh tế độc lập và tự chủ. Bên cạnh đó, những biến động và bất ổn của trật tự thế giới hiện nay càng củng cố nhu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo hướng sâu rộng và đa dạng hơn, nêu bật những rủi ro cấu trúc đi kèm với sự phụ thuộc quá mức vào bất kỳ một đối tác nào.



Giáo sư Carl Thayer nhấn mạnh khi tầm ảnh hưởng kinh tế tăng lên, Việt Nam đã củng cố lập trường bảo vệ luật pháp quốc tế và niềm tin cơ bản vào sự bình đẳng chủ quyền của các quốc gia. Những giá trị này được chia sẻ rộng rãi trong khu vực và được thể hiện trong Tầm nhìn về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ động chuyển những nguyên tắc chung này thành các mối quan hệ đối tác cụ thể, đồng thời giám sát việc thiết lập hoặc nâng cấp các mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới, bao gồm với Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Anh và Liên minh châu Âu (EU) - tất cả đều ủng hộ các nguyên tắc của Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như các khuôn khổ tương đồng.



Giáo sư Carl Thayer - thuộc Học viện Quốc phòng Australia, Đại học New South Wales - trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Australia. Ảnh: Lê Đạt - PV TTXVN tại Australia

Giáo sư Carl Thayer khẳng định Việt Nam có cơ hội củng cố hơn nữa vị thế lãnh đạo của mình trong ASEAN, hợp tác với các đối tác và chứng minh rằng quốc gia này đang và sẽ tiếp tục là “một người bạn, một đối tác đáng tin cậy và một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”./.