Hoạt động tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pháp

Lễ đặt hoa tại tượng đài chủ tịch Hồ Chí Minh trong công viên Montreau, thành phố Montreuil, ngoại ô Paris. Ảnh: TTXVN

Đoàn ngoại giao Việt Nam và lãnh đạo thành phố Montreuil chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Bác Hồ trong công viên Montreau. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo và nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm nhân dịp 77 năm Quốc khánh Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, phát biểu bên tượng đài Bác Hồ trong công viên Montreau, Đại sứ Đinh Toàn Thắng khẳng định lại những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) cách đây 35 năm vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất" là minh chứng cho thấy sự công nhận của quốc tế về những đóng góp của Người cho các giá trị tiến bộ của nhân loại.

Tiếp lời Đại sứ, Phó Thị trưởng Montreuil, Philippe Lamarche, bày tỏ niềm vinh hạnh và vui mừng được đón những người anh em Việt Nam trong dịp lễ trọng đại kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam, và cũng là lễ kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Lamarche bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những đóng góp to lớn vì các giá trị hòa bình, nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định các giá trị tư tưởng đó càng tỏ ra đúng đắn trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay. Nhân dịp này, Phó Thị trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Montreuil và Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Sau lễ dâng hoa tại tượng đài Bác, Đại sứ Việt Nam tại Pháp cùng các cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước này đã thăm lại Không gian Hồ Chí Minh trong bảo tàng Lịch sử sống, mới được chính quyền thành phố tu sửa lại cho khang trang hơn.

Trao đổi với Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Phó Thị trưởng Philippe Lamarche và Giám đốc Bảo tàng Eric Lafond bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán trong việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm những sự kiện lớn của hai nước trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp.

* Cùng ngày, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng và phu nhân cùng cán bộ, đại diện các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đã tiếp đón đoàn Đại sứ quán Lào tại Pháp, do Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth dẫn đầu, đến chúc mừng nhân dịp 77 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong không khí thắm tình đoàn kết keo sơn, Đại sứ Lào Kham-Inh Khitchadeth cho biết dịp Quốc khánh năm nay của Việt Nam rất đặc biệt vì trùng với kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và đoàn kết Việt - Lào. Đại sứ chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam trong 77 năm qua đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước vào năm 1975 và ngày nay, Việt Nam không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu nổi bật về mọi mặt, từ chính trị, kinh tế, đến xã hội, quân sự, góp phần củng cố vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế. Nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai dân tộc Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng, được thử thách, dày công vun đắp qua nhiều thế hệ đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc, Đại sứ Lào đã đọc lại câu thơ nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về mối quan hệ Việt - Lào cách đây hơn 50 năm: "Việt - Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long" và lời của Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông".

Về phần mình, Đại sứ Đinh Toàn Thắng bày tỏ xúc động trước tình cảm của những người anh em đến từ đất nước Triệu Voi, cảm ơn những lời chúc tốt đẹp của Đại sứ Kham-Inh Khitchadeth, và nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày giao lưu giữa hai Đại sứ quán được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa qua với các hoạt động thể thao và văn nghệ, giúp cán bộ hai nước hiểu hơn về truyền thống tốt đẹp trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào. Đại sứ Đinh Toàn Thắng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt ngày càng phát triển mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện hai nước, cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ lợi ích của mỗi quốc gia, dân tộc và của cộng đồng ASEAN. Đại sứ bày tỏ mong muốn hai nước nói chung, và hai Đại sứ quán nói riêng tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, giao lưu, đặc biệt là giữa các cán bộ ngoại giao trẻ để có cái nhìn sâu sắc hơn, từ đó ý thức rõ trách nhiệm trong việc bảo vệ, gìn giữ mối quan hệ quý giá này, không chỉ cho hiện tại mà còn vì tương lai sau này./.