Hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ

Đại sứ Đặng Hoàng Giang thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjold do Tổng Thư ký trao tặng cho liệt sỹ, Trung tá Đỗ Anh. Ảnh: Quang Huy - Phóng viên thường trú TTXVN tại New York

Quang cảnh lễ trao tặng Huân chương Dag Hammarskjold - huân chương vì sự nghiệp hòa bình quốc tế cho các quân nhân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dưới ngọn cờ LHQ trong năm 2022. Ảnh: Quang Huy - Phóng viên thường trú TTXVN tại New York

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định việc Việt Nam tích cực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ từ năm 2014 đến nay là một chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập, đồng thời phản ánh thế và lực mới của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Việt Nam trong gần 10 năm qua không chỉ đóng góp thiết thực vào công cuộc bảo vệ hòa bình, an ninh thế giới mà còn góp phần không nhỏ nâng cao vị thế và uy tín của các Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, tin cậy và trách nhiệm. Có được những thành tích đáng tự hào đó là nhờ công lao, đóng góp của tất cả các cơ quan, đơn vị liên quan và trực tiếp nhất là sự cố gắng, hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình cũng như tại trụ sở LHQ.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang dẫn lời nhiều lãnh đạo LHQ và bạn bè quốc tế đánh giá cao tinh thần dũng cảm, tự lực, tự cường, và cách tiếp cận linh hoạt, sáng tạo của các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong triển khai nhiệm vụ và khắc phục khó khăn, đặc biệt là sự gần gũi, gắn bó, hết lòng giúp đỡ người dân địa phương, tạo hình ảnh lực lượng "mũ nồi xanh" của Việt Nam thực sự là “sứ giả của hòa bình và tình hữu nghị”.

Phát biểu từ các điểm cầu tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình, Đại tá Mạc Đức Trọng - Đội trưởng Đội Công binh số 1 của Việt Nam tại Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ tại khu vực Abyei (UNISFA), Đại tá Lê Quốc Huy - Tổ trưởng Tổ Công tác gìn giữ hòa bình của Bộ Công an tại Phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Nam Sudan (UNMISS), Thượng tá Phạm Quang Thiều - Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Vũ Minh Dương - Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 tại Nam Sudan và Thượng tá Lương Trường Vinh - đại diện cho 4 sĩ quan gìn giữ hòa bình của Việt Nam đang công tác tại trụ sở LHQ đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn; bày tỏ trân trọng sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo và thành viên các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York đối với cán bộ, chiến sĩ gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Các đồng chí khẳng định đơn vị do mình phụ trách sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt sứ mệnh quốc tế cao cả mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và LHQ đã giao phó, tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cao quý của Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, phấn đấu xây dựng, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong lòng người dân sở tại và cộng đồng quốc tế.

Nhân dịp này, thay mặt toàn thể Phái đoàn và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York, Đại sứ Đặng Hoàng Giang bày tỏ sự tri ân sâu sắc nhất đối với vong linh và gia đình liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh – sĩ quan gìn giữ hòa bình đầu tiên của Việt Nam hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Cộng hòa Trung Phi đầu năm 2022. Tất cả đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ gìn giữ hòa bình LHQ đã hy sinh trong 75 năm qua, trong đó có Liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sáng cùng ngày, tại trụ sở LHQ cũng đã diễn ra chuỗi sự kiện tôn vinh những cống hiến và hy sinh của các lực lượng “mũ nồi xanh” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc tế Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ (29/5/1948 – 29/5/2023). Phát biểu tại Lễ kỷ niệm do LHQ tổ chức, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh trong bối cảnh căng thẳng, xung đột leo thang ở nhiều khu vực trên thế giới, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ được xem là điểm tựa an toàn và hy vọng của người dân tại nhiều quốc gia và là biểu tượng của chủ nghĩa đa phương.

Trong 75 năm triển khai hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ, hơn 4.200 quân nhân, nhân viên dân sự của nhiều quốc gia đã hy sinh vì sứ mệnh hòa bình quốc tế cao cả. Tại buổi lễ, Tổng thư ký LHQ đã trao tặng Huân chương Dag Hammarskjold - huân chương vì sự nghiệp hòa bình quốc tế cho các quân nhân đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ dưới ngọn cờ LHQ trong năm 2022. Đại sứ Đặng Hoàng Giang đã thay mặt Nhà nước Việt Nam tiếp nhận Huân chương Dag Hammarskjold do Tổng Thư ký LHQ trao tặng cho liệt sĩ, Trung tá Đỗ Anh./.