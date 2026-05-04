Hoạt động hỗ trợ nhân đạo hướng đến đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Phương Trinh cho biết, Hội đã phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) trao tặng 1.000 thùng hàng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do cơn bão số 3 (bão Yagi, tháng 9/2024) với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng; đồng thời hỗ trợ kinh phí từ Dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng, nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Đại sứ quán New Zealand, tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn trao tặng hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Từ năm 2024 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiều chương trình, dự án từ nguồn viện trợ từ các tổ chức nước ngoài, hỗ trợ hàng nghìn lượt hộ dân với tổng giá trị trên 14,4 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác nhân đạo, Hội phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đối tác nước ngoài và chính quyền địa phương trong từng khâu, từ khảo sát, đánh giá nhu cầu, lựa chọn đối tượng thụ hưởng đến tổ chức trao tặng và kiểm tra sau hỗ trợ. Qua đó, các nguồn lực được sử dụng kịp thời, minh bạch, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và nâng cao khả năng ứng phó với dịch bệnh, thiên tai.

Hội cũng đẩy mạnh công tác theo dõi, đánh giá sau hỗ trợ; thường xuyên nắm bắt tình hình đời sống của các hộ thụ hưởng để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hình thức hỗ trợ phù hợp; đồng thời lồng ghép các hoạt động truyền thông, tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường.



Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn đánh giá, những chương trình, dự án từ nguồn hỗ trợ của các tổ chức quốc tế không chỉ hỗ trợ kịp thời người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, cải thiện điều kiện sống và tạo nền tảng cho phát triển bền vững tại cộng đồng.

Bà Bế Thị Dây, thôn Thống Nhất, xã Thất Khê chia sẻ: "Đợt mưa bão cuối năm 2025, nhà tôi bị ngập làm hỏng nhiều đồ đạc và thiệt hại hơn 4 sào hoa màu (1.440m2). Cùng với sự hỗ trợ khẩn cấp của chính quyền địa phương, gia đình còn được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 4 triệu đồng để mua đồ dùng thiết yếu, ổn định cuộc sống".



Gia đình bà Dây là một trong 840 hộ dân bị thiệt hại do bão lũ thuộc địa bàn 2 xã Thất Khê và Tràng Định được nhận hỗ trợ từ Dự án cứu trợ khẩn cấp cho các hộ bị ảnh hưởng bởi bão lụt tại Lạng Sơn năm 2025. Dự án do Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand tài trợ, triển khai bởi tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn. Tổng số tiền viện trợ hơn 187.000 USD (tương đương hơn 4,7 tỷ đồng).

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam Lee Eun Chul (phải) trao biển tặng quà “Áo ấm cho em” cho đại diện xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn trong chương trình phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Bà Rebecca Leslie Hemara, Phó Đại sứ Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam khẳng định: "New Zealand và Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhân đạo cho người dân các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ tại Việt Nam, trong đó có tỉnh Lạng Sơn; đồng thời sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực như phát triển nông nghiệp, du lịch, giáo dục - đào tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai. Chúng tôi mong muốn, việc hỗ trợ không chỉ giúp người dân tại các địa phương của Việt Nam vượt qua khó khăn trước mắt mà còn góp phần nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai, biến đổi khí hậu trong tương lai”.



Cùng với nhiều tổ chức quốc tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn cũng kêu gọi các tập đoàn lớn nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam chung tay ủng hộ tham gia công tác từ thiện nhân đạo. Năm học 2025-2026, Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn triển khai Chương trình tặng 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hồng Phong và xã Công Sơn. Đầu năm 2026, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Display Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình thiện nguyện “Áo ấm cho em”, trao hơn 460 suất quà cho học sinh tại xã Quan Sơn...



Phó Chủ tịch UBND xã Quan Sơn Hoàng Đức cho biết, chương trình tặng quà, hỗ trợ học sinh nghèo giúp các em vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập, trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn của doanh nghiệp với cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương.





Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn, năm 2025, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên địa bàn đạt trên 161 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 108.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có sự đóng góp đáng kể của các tổ chức quốc tế.



Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung huy động nguồn lực cho ứng phó thiên tai, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và nâng cao nhận thức cộng đồng. Hội đổi mới cách làm, nâng cao năng lực và hiệu quả điều phối nhằm phát huy tối đa giá trị các nguồn viện trợ, góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, thích ứng và phát triển bền vững../.