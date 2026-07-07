Hoàn thiện quy định để bảo đảm tính khả thi của Luật Hòa giải ở cơ sở

Ông Đặng Xuân Phương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, phát biểu. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Đặng Xuân Phương cho biết, sau hơn 12 năm thi hành, Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 và các văn bản hướng dẫn đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Một số quy định không còn phù hợp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc sửa đổi Luật nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu thực tiễn, đồng thời thể chế hóa chủ trương của Đảng về công tác hòa giải ở cơ sở theo các Nghị quyết số 27-NQ/TW, 57-NQ/TW, 66-NQ/TW và bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Các đại biểu tập trung góp ý về tính phù hợp của dự thảo Luật với chủ trương của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; quy định về chỉ định hòa giải viên, quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, người được mời tham gia hòa giải; đồng thời cho ý kiến về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải ở cơ sở.

Các đại biểu đánh giá, Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo cơ sở pháp lý nâng cao hiệu quả công tác hòa giải trong bối cảnh chuyển đổi số và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều ý kiến đánh giá cao việc dự thảo quan tâm đến ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động hòa giải, bảo đảm bình đẳng giới, mở rộng các hình thức hòa giải linh hoạt, tạo thuận lợi hơn cho người dân trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp. Các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện một số quy định để bảo đảm tính khả thi của Luật sau khi ban hành, nhất là những nội dung liên quan đến kinh phí và ứng dụng công nghệ số trong hoạt động hòa giải.

Ông Đặng Văn Hách, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng đồng tình với điểm mới của dự thảo Luật khi chuyển từ tư duy "hỗ trợ kinh phí" sang quy định "Nhà nước bảo đảm kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở". Ông đề nghị quy định rõ các khoản chi, trong đó có thù lao theo vụ việc cho hòa giải viên và kinh phí hoạt động của tổ hòa giải, nhằm tạo điều kiện để lực lượng hòa giải viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Hải An, dự thảo Luật cần bổ sung quy định về bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên cho đội ngũ hòa giải viên. Nội dung tập huấn cần chú trọng kỹ năng hòa giải trong môi trường số, kỹ năng xử lý các mâu thuẫn phát sinh trên không gian mạng cũng như kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hòa giải.

Ông Bùi Quang Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Hải An, phát biểu. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Nhiều ý kiến cũng đề xuất nghiên cứu xây dựng các nền tảng số phục vụ tiếp nhận thông tin, quản lý hồ sơ, tổ chức hòa giải trực tuyến và lưu trữ dữ liệu, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an toàn dữ liệu, đầu tư hạ tầng công nghệ và nâng cao năng lực số cho đội ngũ hòa giải viên.

Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga nêu rõ, công tác hòa giải ở cơ sở ở thành phố luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tính đến tháng 7/2026, sau khi sắp xếp thôn, tổ dân phố, toàn thành phố có 2.512 tổ hòa giải với 16.479 hòa giải viên. Đây đều là những người có uy tín, phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng vận động, thuyết phục nhân dân chấp hành pháp luật. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các tổ hòa giải trên địa bàn đã tiếp nhận 559 vụ việc, hòa giải thành 427 vụ, chủ yếu thuộc các lĩnh vực đất đai, hôn nhân và gia đình cùng một số lĩnh vực dân sự khác. Kết quả này góp phần giảm áp lực cho các cơ quan nhà nước, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Tại tọa đàm, nhiều đại biểu đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, Ban tổ chức tổng hợp, tiếp thu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của trung ương, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến của chuyên gia, nhà quản lý và thực tiễn địa phương để hoàn thiện Dự thảo Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi). Đây là nguồn tư liệu quan trọng phục vụ quá trình nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua./.