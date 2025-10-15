Tin tức
Hoàn thiện phương án tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia
Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ, phương án tổ chức của các lực lượng, cơ quan chức năng và địa phương; kiểm tra cụ thể tại khu vực cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Ba Vet, cột mốc chủ quyền biên giới 171, địa điểm dự kiến tổ chức diễn tập quân y chung, cũng như các công trình dân sinh - quân sự sẽ được khánh thành nhân dịp giao lưu.
Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng làm việc với đại diện chính quyền và lực lượng quân sự, biên phòng huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) để kiểm tra và thống nhất phương án tổ chức, đồng thời trao đổi về các hoạt động giao lưu nhân dân, khám chữa bệnh, trồng cây hữu nghị, tô son cột mốc… góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.
Kết luận tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là sự kiện chính trị, ngoại giao – quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; yêu cầu các lực lượng liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về chính trị, an ninh, an toàn giao thông và an toàn y tế cho các hoạt động dự kiến. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường, chuẩn bị lễ đón tiếp trang trọng, thể hiện tinh thần hữu nghị, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần hai dự kiến được tổ chức từ ngày 13 - 14/11 với nhiều hoạt động phong phú, bao gồm hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 2 nước, giao lưu sĩ quan trẻ, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, khám chữa bệnh cho cư dân biên giới, khánh thành công trình hữu nghị và diễn tập quân y chung. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ thắt chặt quan hệ hợp tác quốc phòng song phương mà còn góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành toàn bộ kế hoạch chuyên ngành và kịch bản tổng thể trước ngày 25/10, đồng thời thống nhất mọi nội dung với phía Campuchia trong cùng thời hạn. Các đơn vị cần tính toán hợp lý thời lượng cho từng hoạt động, bảo đảm toàn bộ chương trình được triển khai nhịp nhàng, chặt chẽ, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu chỉnh trang toàn bộ khu vực cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Ba Vet, trong đó Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) chịu trách nhiệm thiết kế, hoàn thiện, bảo đảm tính thẩm mỹ, trang trọng và thống nhất.
Tại buổi diễn tập quân y chung, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả luyện tập Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhận định công tác hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và trang bị chuyên dụng đã được thực hiện bài bản, đúng yêu cầu đặt ra. Tuy nhiên, các đơn vị tăng tốc độ xử lý tình huống, nâng cao tính khẩn trương trong cơ động và cấp cứu, phản ánh đúng đặc trưng của tình huống thực tế.
Đối với chương trình chiêu đãi và giao lưu văn nghệ cần thể hiện tinh thần hữu nghị, tôn trọng văn hóa của nhau, đồng thời tăng cường sự tham gia của lãnh đạo địa phương, tạo không khí ấm áp, gắn bó. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đặc biệt lưu ý công tác an ninh, an toàn là yêu cầu trọng yếu trong toàn bộ chương trình.
Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai tại tỉnh Tây Ninh được Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo toàn diện, chu đáo để chương trình giao lưu diễn ra thành công, an toàn, xứng đáng với vị thế quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai dân tộc. Ban tổ chức cam kết hoàn tất các công tác chuẩn bị theo tiến độ, đảm bảo mọi điều kiện để sự kiện góp phần gia tăng niềm tin và tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia./.