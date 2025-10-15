Hoàn thiện phương án tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, thống nhất các phương án tổ chức tại thực địa. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Tại các điểm kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo tiến độ, phương án tổ chức của các lực lượng, cơ quan chức năng và địa phương; kiểm tra cụ thể tại khu vực cặp cửa khẩu quốc tế Mộc Bài – Ba Vet, cột mốc chủ quyền biên giới 171, địa điểm dự kiến tổ chức diễn tập quân y chung, cũng như các công trình dân sinh - quân sự sẽ được khánh thành nhân dịp giao lưu.

Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng cũng làm việc với đại diện chính quyền và lực lượng quân sự, biên phòng huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng (Campuchia) để kiểm tra và thống nhất phương án tổ chức, đồng thời trao đổi về các hoạt động giao lưu nhân dân, khám chữa bệnh, trồng cây hữu nghị, tô son cột mốc… góp phần làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và lực lượng vũ trang hai nước.

Kết luận tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới là sự kiện chính trị, ngoại giao – quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; yêu cầu các lực lượng liên quan phải phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn về chính trị, an ninh, an toàn giao thông và an toàn y tế cho các hoạt động dự kiến. Công tác tuyên truyền cần được tăng cường, chuẩn bị lễ đón tiếp trang trọng, thể hiện tinh thần hữu nghị, trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam.