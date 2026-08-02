Hoàn thiện nhà ga, sẵn sàng vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đến nay, hạng mục nhà ga hành khách sân bay Long Thành có giá trị thực hiện đạt gần 70%. Riêng phần xây dựng đạt gần 80%. Toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép nhà ga (phần ngầm và 4 tầng), kết cấu thép mái và các lớp mái nhà ga đã hoàn thành. Nhà thầu đang tập trung hoàn thiện mái kính skylight (mái lấy sáng), nội thất và cảnh quan, phấn đấu cơ bản hoàn thành phần xây dựng nhà ga trong tháng 9/2026.

Người lao động hoàn thiện các kết cấu để lắp đặt vào mái kính skylight nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: Công Phong - TTXVN

Với phần quan trọng nhất, quyết định việc vận hành thử nghiệm sân bay Long Thành là thiết bị nhà ga. Đến nay, việc lắp đặt hệ thống xử lý hành lý (BHS) và sàn kết cấu thép đã hoàn thành 100%; thiết bị cơ khí băng tải ICS cũng đã lắp đặt xong. Các nhà thầu đang triển khai kiểm tra, thử nghiệm chức năng điều khiển và vận hành hệ thống xử lý hành lý.



Về hệ thống soi chiếu hành lý ký gửi, nhà thầu đã vận chuyển đến công trường 52/53 thiết bị (đạt tỉ lệ 98%). Đã lắp đặt 10 máy soi chiếu EDS (RTT110) kết nối với băng tải ICS tại khu vực tầng 2; Tại khu vực tầng trệt; lắp đặt 100% máy soi hải quan hành lý đến (19/19 máy soi 928DX); lắp đặt một số máy 928DX tại đảo Check-in tầng 3.



Hệ thống soi chiếu hành lý xách tay (SSE) đã vận chuyển về công trường 214/257 thiết bị (đạt tỉ lệ 84%) và đã lắp đặt xong hàng chục thiết bị.



Hệ thống phục vụ tàu bay tại vị trí đậu, thiết bị cầu ống lồng đã cơ bản hoàn thành lắp đặt. Nhà thầu đang tiếp tục đấu nối điện, điều khiển và chạy thử. Với hệ thống dẫn đậu tàu bay, nhà thầu đã vận chuyển về công trường và được nghiệm thu vật tư đầu vào 130/130 bộ (đạt tỉ lệ 100%); hiện đã lắp đặt được hàng chục thiết bị VDGS.



Ngoài ra, các nhà thầu đã cơ bản vận chuyển đầy đủ vật tư, thiết bị và đang đẩy nhanh lắp đặt hệ thống thang cuốn, thang bộ hành, thang máy tại nhà ga hành khách.