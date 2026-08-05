Hoàn thiện chính sách cho hai Dự án Luật về Bưu chính và Đo lường

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Như Quỳnh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm tạo động lực cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật ngày càng trở nên cấp thiết. Theo đó, việc xây dựng chính sách được đổi mới theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường lắng nghe ý kiến từ thực tiễn để bảo đảm các quy định khi ban hành có tính khả thi cao, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Bà Nguyễn Như Quỳnh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu tại Hội nghị truyền thông chính sách đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Bà Nguyễn Như Quỳnh nhấn mạnh, hoạt động truyền thông chính sách cần được triển khai ngay từ giai đoạn xây dựng dự thảo luật, không chỉ nhằm cung cấp thông tin mà còn tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia góp ý, phản biện; qua đó tiếp tục hoàn thiện chính sách trước khi trình Quốc hội.



Đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Bộ Khoa học và Công nghệ xác định định hướng xuyên suốt là thể chế hóa quan điểm phát triển bưu chính trở thành hạ tầng thiết yếu của quốc gia và nền kinh tế số. Dự thảo luật đề xuất đổi mới phương thức quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở ứng dụng dữ liệu và quản lý rủi ro; chuyển từ cơ chế cấp phép sang đăng ký, công khai và tự chịu trách nhiệm đối với hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính. Đồng thời, dự thảo bổ sung các quy định về định danh bưu gửi, tạo cơ sở pháp lý cho việc ứng dụng công nghệ mới, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox); góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.



Ông Lã Hoàng Trung (Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ) cho rằng, dự thảo lần này nhằm mở rộng phạm vi dịch vụ bưu chính công ích từ thư sang gói, kiện hàng hóa; phát triển các điểm phục vụ đa năng gắn với cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử; đồng thời, hoàn thiện các quy định về bồi thường thiệt hại, bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ.

Ông Lã Hoàng Trung, Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, trọng tâm là hiện đại hóa hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng số hóa, chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát riêng lẻ phương tiện đo sang bảo đảm độ tin cậy của kết quả đo. Dự thảo đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu đo lường quốc gia, công nhận giá trị pháp lý của kết quả đo điện tử và chứng chỉ số, gắn mã quản lý duy nhất cho phương tiện đo nhằm tăng khả năng truy xuất nguồn gốc.



Theo ông Trần Quý Giầu (Trưởng ban Ban Đo lường, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường nhằm cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với một số hoạt động đo lường trên cơ sở đánh giá rủi ro; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các quy định mới cũng tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông qua việc nghiêm cấm các hành vi can thiệp, gian lận đối với phương tiện đo và phân cấp cho chính quyền cơ sở thực hiện kiểm tra hoạt động đo lường tại các chợ, điểm kinh doanh dân sinh.



Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2027. Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường cũng dự kiến được trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này và có hiệu lực từ ngày 1/3/2027./.