Hoàn thiện các thủ tục sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Trong tương lai, thành phố Bắc Ninh với không gian phát triển, phạm vi, nguồn lực, cơ hội lớn hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, mức độ phân cấp, phân quyền lớn hơn; tỉnh có nhiều điều kiện để phát huy mạnh mẽ các lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, ngành, lĩnh vực, tập trung phấn đấu, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo thế và lực mới cho những năm tiếp theo, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.Sáu tháng đầu năm, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, song Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, linh hoạt, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.Nổi bật, kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, là điểm sáng so với mặt bằng chung cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP ước tăng 10,56% so với cùng kỳ, đứng thứ 6 cả nước, thuộc nhóm 9 địa phương đạt mức tăng trưởng 2 con số. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ yếu, hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, tăng trưởng trong bối cảnh chịu nhiều tác động bất lợi, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 19,51% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) đạt khoảng 1,6 triệu tỷ đồng. Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông; triển khai các dự án chiến lược như: Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến đường kết nối, đường Vành đai 4, Vành đai 5 và các công trình giao thông trọng điểm.Tỉnh ủy đã chỉ đạo hoàn thành lập điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; công tác lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang được khẩn trương triển khai thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với định hướng phát triển không gian đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu xây dựng thành phố trực thuộc Trung ương trong giai đoạn tới. Cùng với đó, hoàn thiện hệ thống chương trình, kế hoạch, đề án phát triển đô thị, xây dựng tỉnh Bắc Ninh đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I.Bắc Ninh đã được Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập thành phố Bắc Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh tại Kết luận số 52-KL/TW ngày 20/6/2026 của Bộ Chính trị.Trong quá trình tổ chức thực hiện, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã hình thành và bước đầu phát huy hiệu quả, tiêu biểu là việc đổi mới phương thức hoạt động của HĐND các cấp, các mô hình "Dân vận khéo" trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm và việc khẩn trương chỉ đạo xây dựng chương trình đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho giai đoạn tới.Bên cạnh đó, Bắc Ninh cũng đang đối mặt với những khó khăn khi tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt mức hai con số nhưng vẫn thấp hơn kịch bản đề ra (10,96%). Thu hút đầu tư thấp hơn cùng kỳ, chưa có đột phá về dự án quy mô lớn, công nghệ cao; tình trạng nhập siêu kéo dài suốt 6 tháng; giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thi công nhiều dự án còn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung và giá vật liệu xây dựng.Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Bắc Ninh đã được Bộ Nội vụ công nhận là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I, tỉnh đang khẩn trương hoàn thiện Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, quy chế làm việc; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất nội bộ.Nhấn mạnh yêu cầu tập trung phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số (12-13,5%) năm 2026, Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, năm 2026, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tăng trưởng cao thứ 2 cả nước với tốc độ 12,5% trở lên, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương và các xã, phường trong tỉnh chung sức, đồng lòng cùng lãnh đạo tỉnh hành động quyết liệt, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao.Tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc và tháo gỡ vướng mắc khi phát sinh đối với những dự án trọng điểm; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới tỉnh Bắc Ninh.Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương xây dựng phương án, triển khai việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trường công lập trên địa bàn, với tinh thần "giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy", chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026 - 2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương.../.