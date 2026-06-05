Hoàn thành trường nội trú liên cấp: Diện mạo mới cho giáo dục vùng biên

Vượt qua những khó khăn về thời tiết nắng gắt, nhiệt độ tăng cao, cán bộ và công nhân Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665 cố gắng hoàn thành xây dựng Trường nội trú liên cấp xã Hạ Lang cho kịp tiến độ trước ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: Quốc Đạt-TTXVN



Không khí làm việc khẩn trương

Tại xã Tổng Cọt (huyện Hà Quảng), dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tổng Cọt được khởi công ngày 18/1/2026 với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Công trình có quy mô đồng bộ gồm khối lớp học, phòng học bộ môn, thư viện, nhà hiệu bộ, khu nội trú giáo viên - học sinh, nhà bếp, nhà ăn, nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ dạy học, sinh hoạt. Đến nay, tiến độ thi công đạt khoảng 11,7% khối lượng. Nhiều hạng mục quan trọng như: san nền, tường kè, lớp học, nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà bếp, nhà ăn, hệ thống điện trung thế và trạm biến áp đang được triển khai.

Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết mưa kéo dài, địa hình phức tạp, nguồn nước hạn chế, vật liệu khan hiếm và hồ sơ thiết kế phải điều chỉnh nhiều lần. Các đơn vị thi công đã kiến nghị sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, tháo gỡ khó khăn về vật liệu, nguồn nước, thanh toán khối lượng; đồng thời tăng cường phối hợp, huy động nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục trọng điểm phục vụ năm học mới.

Đại úy Nguyễn Văn Đấu, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần xây dựng Lũng Lô 2 cho biết, liên danh nhà thầu đã huy động hơn 100 kỹ sư, công nhân cùng 15 đầu máy để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều hạng mục đã chuyển từ giai đoạn thi công móng sang xây dựng kết cấu chính và hoàn thiện. Với những hạng mục chậm tiến độ, đơn vị rà soát từng phần việc, điều chỉnh biện pháp thi công, tập trung nguồn lực để bảo đảm chất lượng công trình theo đúng cam kết.

Tại Lũng Nặm - nơi 90% mặt bằng là nền đá tảng, nhà thầu đã huy động gần 100 công nhân kỹ thuật, lao động địa phương cùng 10 đầu máy phá đá, san gạt tạo mặt bằng. Đơn vị tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, nỗ lực “vượt nắng, thắng mưa”, chuẩn bị đầy đủ vật liệu để triển khai các hạng mục tiếp theo. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành móng nhà lớp học, bể nước ngầm 3.500m3, phấn đấu bàn giao khối lớp học, nhà hiệu bộ trước ngày 30/8/2026.

Tại công trình trường nội trú liên cấp xã Hạ Lang, những ngày đầu tháng 6, không khí làm việc hết sức khẩn trương. Ông Phạm Văn Dinh, Chỉ huy trưởng công trình xây dựng (Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Thành An 665) cho biết, công trình khởi công từ ngày 26/12/2025, đến tháng 1 mới được bàn giao mặt bằng, tháng 2 chính thức khởi công xây dựng. Quá trình thực hiện, công trình gặp nhiều khó khăn như quãng đường chở vật liệu xây dựng xa gần 70km, thiếu điện, thiếu nước... Trong khi đó, giá xăng dầu, vật liệu xây dựng và nhân công đều tăng cao. Việc tìm kiếm lao động lành nghề cũng rất khó khăn. Hiện nay, thời tiết đang bước vào mùa mưa bão, nắng nóng nhiệt độ tăng cao, mưa dông thất thường khiến tiến độ công việc bị ảnh hưởng. Khắc phục khó khăn, công ty đã huy động 150 cán bộ, công nhân, lao động làm việc liên tục. Những ngày này, để khắc phục tình trạng nhiệt độ tăng cao, công ty đã cho lao động làm việc từ 5 giờ và nghỉ lúc 10 giờ. Đến nay, tiến độ công trình đạt tốt. Nhiều hạng mục đã xong phần thô, đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, trát tường và lắp đặt các thiết bị điện.

Thi công xây dựng trường Nội trú liên cấp xã Trà Lĩnh (Cao Bằng). Ảnh: Quốc Đạt - TTXVN

Chuyển ngay sang trạng thái cao điểm

Quyết tâm hoàn thành tiến độ xây dựng đề ra, UBND tỉnh Cao Bằng đã đề nghị, Quân khu 1 điều động lực lượng bộ đội hỗ trợ các công trình trọng điểm. Hưởng ứng lời kêu gọi này, ngay tại Lễ phát động “Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm” hoàn thành xây dựng các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Quân khu 1 đã bàn giao 440 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ thi công.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa, xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới không chỉ là nhiệm vụ xây dựng cơ bản mà là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Toàn bộ hệ thống chính trị phải chuyển ngay sang trạng thái cao điểm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 30/8/2026. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về cam kết tiến độ. Ban Quản lý dự án điều hành công trường theo ngày, theo tuần, phát hiện ngay khó khăn để xử lý hoặc báo cáo xử lý.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng tỉnh, trong giai đoạn 1, Cao Bằng đầu tư xây dựng 11 trường nội trú liên cấp với tổng vốn hơn 1.737 tỷ đồng. Đến nay, địa phương mới giải ngân được gần 10% kế hoạch vốn, tương đương khối lượng xây dựng đạt từ 12 - 45%. Trong đó, 2/11 dự án tại Trà Lĩnh và Hạ Lang có tiến độ triển khai tương đối tốt; 4/11 dự án tại Đàm Thủy, Quang Trung, Quang Hán, Tổng Cọt đảm bảo một phần tiến độ; 5/11 dự án tại Đức Long, Lũng Nặm, Trường Hà, Phục Hòa, Đình Phong chưa đảm bảo tiến độ theo giai đoạn đề ra.

100 ngày tới sẽ là giai đoạn quyết định. Kết quả của chiến dịch sẽ được đo bằng những ngôi trường hoàn thành đúng hạn và niềm vui của học sinh vùng biên trong ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Với sự hỗ trợ của Quân khu 1, tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu, các sở, ngành, địa phương và sự đồng lòng của nhân dân, tỉnh Cao Bằng sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra, mang lại diện mạo mới cho giáo dục vùng biên giới./.