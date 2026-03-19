Hoàn thành một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án trùng tu Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Hai cây thánh giá được lắp đặt thành công tại hai tháp Kẽm Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ở độ cao khoảng 60m.

Tham dự có: Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Thường trú của Tòa thánh Vantican tại Việt Nam; Tổng Giám mục Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Linh mục Hồ Văn Xuân, Tổng đại diện Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chánh xứ kiêm Trưởng Ban trùng tu Nhà thờ Đức Bà, hai cây thánh giá được lắp đặt được chế tác mới theo nguyên mẫu 2 cây thánh giá cũ đã có tuổi đời 128 năm đã bị hư hỏng nặng không còn đảm bảo cho quá trình sửa chữa, trùng tu.



Cặp thánh giá mới được Tập đoàn Mounument ở Ingelmunster (Bỉ) chế tác bằng thép nguyên khối và mạ vàng. Mỗi cây thánh giá nặng khoảng 400kg, cao 3,73m, rộng hơn 1,85m và được mạ vàng từ lá vàng siêu mỏng Giusto Manetti (Italia) để tăng cường hiệu quả chống ăn mòn. Cặp thánh giá mới được chế tạo thêm chân đế là hai hoa bách hợp hình trụ, cao hơn 50cm, làm bằng kẽm, mạ vàng.



Mỗi cây thánh giá nặng khoảng 400 kg, cao 3,73m, rộng hơn 1,85m và được mạ vàng từ lá vàng siêu mỏng Giusto Manetti (Italia) để chống ăn mòn.

Linh mục Hồ Văn Xuân cho biết thêm, cây thánh giá là biểu tượng của tình yêu, hy vọng và mọi nhà thờ đều phải có thánh giá. Vì vậy, việc lắp đặt an toàn hai cây thánh giá mới của Nhà thờ Đức Bà không chỉ là hoàn thành một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà mà còn có một ý nghĩa đức tin vô cùng to lớn đối với đồng bào Công giáo.



Chỉ riêng hạng mục trùng tu liên quan đến cặp thánh giá Nhà thờ Đức Bà đã kéo dài hơn 3 năm, nếu tính từ khi hai cây thánh giá cũ được hạ xuống vào ngày 6/3/2023 cho đến ngày lắp đặt lại. Trước khi được lắp đặt lên Tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà, từ ngày 8/12/202 đến nay, hai cây thánh giá được đặt trang trọng tại Thành đường Nhà thờ Đức Bà để người dân chiêm ngưỡng.

Linh mục Hồ Văn Xuân cho biết thêm, cây thánh giá là biểu tượng của tình yêu, hy vọng và mọi nhà thờ đều phải có thánh giá. Vì vậy, việc lắp đặt an toàn hai cây thánh giá mới của Nhà thờ Đức Bà không chỉ là hoàn thành một trong những hạng mục quan trọng nhất của dự án trùng tu Nhà thờ Đức Bà mà còn có một ý nghĩa đức tin vô cùng to lớn đối với đồng bào Công giáo.Chỉ riêng hạng mục trùng tu liên quan đến cặp thánh giá Nhà thờ Đức Bà đã kéo dài hơn 3 năm, nếu tính từ khi hai cây thánh giá cũ được hạ xuống vào ngày 6/3/2023 cho đến ngày lắp đặt lại. Trước khi được lắp đặt lên Tháp kẽm của Nhà thờ Đức Bà, từ ngày 8/12/202 đến nay, hai cây thánh giá được đặt trang trọng tại Thành đường Nhà thờ Đức Bà để người dân chiêm ngưỡng.

Dự án tu bổ công trình Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được khởi công vào năm 2017, với nhiều hạng mục quan trọng như: phục chế hệ thống mái ngói, thoát nước mưa, tháp chuông, tháp kẽm; thánh giá, phục chế bộ chuông, nhạc cụ; một số phần kết cấu và trang trí nội, ngoại thất… Ban đầu, Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2021 nhưng do tình hình COVID-19 và những khó khăn về mặt kỹ thuật bảo tồn di sản, nên có thể phải kéo dài đến năm 2027, thậm chí kéo dài hơn nữa. Công trình do Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, Tập đoàn Monument (Bỉ) đảm nhận thực hiện dự án.



Nhà thờ Đức Bà được xây dựng năm 1877, mang phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn kiến trúc Gothic. Kể từ khi khánh thành vào năm 1880 đến năm 2017, công trình kiến trúc có tuổi đời 140 năm này chưa từng được trùng tu./.