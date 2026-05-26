Hoàn thành lấy mẫu, số hóa hơn 41 nghìn mộ liệt sỹ trước ngày 27/7/2027

Các đại biểu dự Hội nghị theo dõi video về hoạt động làm trước tổ chức lấy mẫu, số hóa hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Sáng 26/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm làm trước, tổ chức lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh.



Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.



Đại diện Tổ tư vấn chuyên môn kỹ thuật Ban chỉ đạo 515 Quốc gia; Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng; một số cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ Quốc phòng cùng dự Hội nghị.



Theo Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 515 Thành phố, trong 3,5 ngày (chưa tính thời gian hoàn chỉnh các phần mộ), 5 tổ công tác lấy mẫu thuộc Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khai quật, lấy mẫu 100 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố, trong đó có 61 mộ lấy được mẫu phẩm và 39 mộ không lấy được mẫu phẩm.



Quá trình tổ chức thực hiện luôn tuân thủ quy trình các bước đã được tập huấn và thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng, nhất là quy trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ tạm thời, vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ và thực hiện số hóa, sử dụng phần mềm thông tin quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, không để xảy ra sai sót, lây nhiễm chéo mẫu phẩm.



Kết quả cho thấy nhiệm vụ làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố phục vụ giám định AND đã được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả cao, hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.



Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 biểu dương, đánh giá cao Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm trước, tổ chức lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ đối với mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức chu đáo công tác sơ kết, rút kinh nghiệm, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác lấy mẫu, số hóa và bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ.



Kết quả hội nghị sẽ là căn cứ quan trọng để các địa phương triển khai tiến hành công tác xác định danh tính đối với các liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên toàn địa bàn Quân khu 7; phấn đấu hoàn thành trước mốc ngày 27/7/2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu cho hơn 41 nghìn mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trên địa bàn Quân khu 7.



Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 yêu cầu Ban Chỉ đạo 515 của 4 địa phương trong địa bàn Quân khu quán triệt sâu sắc các văn bản hướng dẫn chỉ đạo công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin; sớm họp bàn, triển khai, phân công nhiệm vụ đến từng thành viên của Ban Chỉ đạo 5; khẩn trương, nghiêm túc thống kê, tổng hợp số lượng, đặc điểm mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin để xây dựng kế hoạch và triển khai công việc một cách hiệu quả.



Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trần Chí Tâm cũng đề nghị Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương trên địa bàn Quân khu đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin báo chí về công tác lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính cũng như công tác tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sỹ; tập trung ưu tiên nguồn lực cho việc lấy mẫu, số hóa, bàn giao mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin, trong đó quan tâm đến công tác hoàn trả hiện trạng các mộ liệt sỹ sau khi lấy mẫu, hoàn trả mẫu sinh phẩm cho các liệt sỹ…



Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Hồ Chí Minh, hiện còn 9.869 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin trong tổng số 46.180 mộ liệt sỹ tại 18 nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.