Hoàn lưu bão số 1 gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Điện Biên

Ông Trần Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đường bộ 226 cho biết, mưa lớn gây sạt lở trên Quốc lộ 6, các tuyến ĐT 140, ĐT 144, ĐT 140B (Đèo Gió - Tả Sìn Thàng), tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Tủa Chùa - Tả Phìn.

Tại Km 436+020 Quốc lộ 6, đoạn qua xã Nậm Nèn, đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường, ảnh hưởng đến giao thông. Trên tuyến ĐT 140, tại Km55+950, nhiều tảng đá lớn lăn xuống mặt đường sau sạt lở taluy dương. Tại Km40+600 trên tuyến Tủa Chùa - Tả Phìn cũng xảy ra sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường.

Sạt lở gây tắc đường tại Km5+530 tuyến đường Huổi Só - Huổi Lóng. Ảnh: TTXVN phát

Đặc biệt, tuyến Huổi Só - Huổi Lóng xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tại Km 0+600, taluy dương sạt xuống chắn kín mặt đường. Các vị trí Km2+250 và Km2+550 bị đất đá, bùn từ sườn núi tràn xuống, trong đó tại Km2+550 toàn bộ mặt đường bị vùi lấp. Tại các Km 5+350, Km 5+450 và Km 5+530, bùn đất, cây cối phủ kín mặt đường khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Tại Km 7+950, taluy âm bị sạt lở cuốn trôi một phần nền đường, tạo hàm ếch lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuyến Đèo Gió - Tả Sìn Thàng, tại Km 16+450, khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống gây tắc đường cục bộ.

Trên tuyến ĐT 144, tại Km 22+200, taluy dương bị sạt lở với khối lượng lớn đất đá và bùn tràn xuống mặt đường. Nước từ sườn núi tiếp tục chảy mạnh qua khu vực sạt lở, gây nhiều khó khăn cho công tác khắc phục.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH Đường bộ 226 đã huy động máy xúc cùng lực lượng công nhân đến hiện trường hót dọn đất đá, xử lý các điểm sạt lở nhằm sớm thông tuyến. Đến khoảng 15 giờ ngày 6/7, nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 6 và các tuyến tỉnh lộ đã cơ bản được khắc phục, bảo đảm cho phương tiện lưu thông. Riêng hai tuyến Huổi Só - Huổi Lóng và Đèo Gió - Tả Sìn Thàng vẫn chưa thể thông xe do khối lượng đất đá sạt xuống lớn, việc khắc phục đang được khẩn trương triển khai.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 12 giờ qua, nhiều nơi trên địa bàn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to như Huổi Só 112 mm, Sín Chải 129 mm, Sín Chải 95 mm; độ ẩm đất tại nhiều khu vực đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo trong ngày 6/7, Điện Biên tiếp tục có mưa rào, có nơi mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng thấp.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên cũng cảnh báo mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Mưa lớn cục bộ còn có thể gây lũ quét, sạt lở đất tại khu vực ven sông, suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại vùng trũng thấp./.