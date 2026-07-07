Hoàn lưu bão số 1 gây nhiều thiệt hại tại Lào Cai, Cao Bằng

Một đoạn đường qua thôn Phình Hồ, xã Púng Luông bị thiệt hại do mưa lũ. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, toàn tỉnh có 73 nhà dân bị ảnh hưởng, ngập nước hoặc nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Si Ma Cai (36 nhà), Mù Cang Chải (11 nhà), Púng Luông (10 nhà)... Lực lượng chức năng đã khẩn trương tổ chức di dời, sơ tán các hộ dân tại các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Về sản xuất, hơn 67 ha diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngập úng, bùn đất vùi lấp. Nhiều diện tích ao nuôi thủy sản cùng hàng trăm con gia súc, gia cầm bị thiệt hại, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân. Hệ thống giao thông hạ tầng là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất với ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Mưa lớn gây sạt lở hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh và đường liên thôn, khối lượng đất đá vùi lấp lên tới hơn 11.650 m³. Tuyến Quốc lộ 32 ghi nhận 17 vị trí sạt taluy dương, có thời điểm gây tê liệt giao thông cục bộ. Tuyến Đường tỉnh 159 cũng xuất hiện tới 53 vị trí sạt lở. Đặc biệt, tại khu vực cụm dân cư Nả Háng (xã Chế Tạo), lũ đã cuốn trôi một cầu gỗ khiến 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

Lãnh đạo xã Púng Luông thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại do mưa bão. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "bốn tại chỗ". Các đơn vị quản lý đường bộ và chính quyền cơ sở lập tức huy động nhân lực, máy móc để cắm biển cảnh báo, phân luồng và hót dọn đất đá. Đến trưa ngày 5/7, giao thông trên tuyến Quốc lộ 32 đã cơ bản được khôi phục.

Hiện tại, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục rà soát thiệt hại, tập trung nguồn lực khôi phục hạ tầng thiết yếu và xử lý dứt điểm các điểm sạt lở nguy hiểm. Ưu tiên hàng đầu của địa phương là hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, phục hồi sản xuất và tuyệt đối không để người dân quay lại khu vực chưa bảo đảm an toàn.

Tại tỉnh Cao Bằng, từ đêm 5-6/7, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 1, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao, trên địa bàn các xã Hạ Lang, Yên Thổ, Cô Ba, Thông Nông, Vinh Quý (tỉnh Cao Bằng) xảy ra mưa, mưa rất to cục bộ, gây ngập úng ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp của người dân và công trình cơ sở hạ tầng giao thông.