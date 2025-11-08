Hoạch định các chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Thanh Hương - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những biến động sâu rộng về kinh tế, chính trị, công nghệ và xã hội, Nhật Bản với tư cách là một trong những quốc gia dẫn đầu về khoa học, công nghệ, kinh tế và văn hóa tiếp tục giữ vai trò quan trọng không chỉ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn trên bình diện toàn cầu. Nhật Bản là một hình mẫu trong nhiều lĩnh vực như, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục khai phóng, phát triển văn hóa và bảo tồn truyền thống.

Việc nghiên cứu các xu hướng phát triển của Nhật Bản trong thập niên 2020-2030 sẽ giúp Việt Nam nhận diện những cơ hội và thách thức, từ đó định hướng cho các chính sách, chương trình hợp tác cũng như nghiên cứu học thuật giữa hai nước.

Quan hệ Việt Nam và Nhật Bản hiện nay được xây dựng trên cơ sở hợp tác bền vững và cùng có lợi, trải dài trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và xã hội. Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước thảo luận cởi mở, tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cũng như kết nối các mạng lưới nghiên cứu lâu dài, qua đó, nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực.

Tiến sỹ Đặng Xuân Thanh kỳ vọng, thông qua các phiên thảo luận chuyên sâu, hội thảo đem lại nhiều kết quả giá trị, không chỉ trên phương diện nghiên cứu mà còn trên phương diện thực tiễn, góp phần vào việc hoạch định các chính sách hợp tác trong tương lai.

Ông Yoshioka Norihiko, Giám đốc Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản cho biết, tuy Nhật Bản đã trải qua một thập niên 2020 - 2030 đầy biến động với tỷ lệ sinh giảm, dân số già hóa và suy giảm, tăng trưởng kinh tế chậm lại... Tuy nhiên, sức hấp dẫn của Nhật Bản như một nơi trải nghiệm văn hóa và học tập vẫn không mất đi khi số lượng khách du lịch, số lượng sinh viên quốc tế đến Nhật Bản không ngừng tăng lên mỗi năm. Nhật Bản vẫn luôn là một chủ thể nghiên cứu có giá trị đối với Việt Nam và vai trò của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu về Nhật Bản và phổ biến kết quả nghiên cứu đến toàn xã hội.

Hội thảo chia làm hai phiên. Phiên thứ nhất bàn về “Các vấn đề chính trị - kinh tế của Nhật Bản”; Phiên thứ 2 bàn về “Các vấn đề văn hóa - xã hội Nhật Bản và hợp tác Việt Nam - Nhật Bản”.

Báo cáo vấn đề “Cộng đồng trong bảo tồn nghề thủ công truyền thống chạm khắc gỗ sơn mài Kamakura-bori của Nhật Bản - Liên hệ với nghề gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ của Việt Nam”, Tiến sỹ Ngô Hương Lan, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Nhật Bản, Viện Nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương phân tích vai trò của cộng đồng trong bảo tồn nghề thủ công truyền thống tại Nhật Bản và Việt Nam, thông qua hai trường hợp cụ thể là nghề chạm khắc gỗ sơn mài Kamakura bori và nghề gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ. Từ việc so sánh sự tương đồng và khác biệt giữa hai cộng đồng này, báo cáo đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn nghề thủ công ở Việt Nam.

Các báo cáo trình bày tại Hội thảo nhận được nhiều trao đổi, thảo luận sôi nổi của cán bộ, học giả tham dự. Đa phần ý kiến đều đánh giá cao tính thời sự, giá trị lý luận và thực tiễn của các báo cáo đã trình bày.

Nhiều vấn đề đặt ra thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự Hội thảo đồng thời gợi mở các hướng nghiên cứu mới trong thời gian tới: Một số thách thức của nền kinh tế Nhật Bản hiện tại như, vấn đề nợ công, thế mạnh của Nhật Bản trong việc đầu tư lớn cho nguồn lực con người, chính sách “đổi mới sáng tạo” với tên “xã hội 5.0” sẽ thay đổi xã hội Nhật Bản như thế nào, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam và các vấn đề dân số Việt Nam phải đối mặt trong tương lai từ bài học kinh nghiệm của Nhật Bản.../.