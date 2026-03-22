Hoa sơn tra ở Ngọc Chiến vào mùa nở rộ thu hút du khách tới trải nghiệm

Chương trình văn nghệ tại Ngày hội hoa sơn tra xã Ngọc Chiến lần thứ IV năm 2026. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tại lễ khai mạc đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Hoa sơn tra - Sắc xuân Ngọc Chiến 2026”, với sự tham gia của đông đảo nam, nữ diễn viên là đồng bào các dân tộc thuộc các ở xã. Trong khuôn khổ Ngày hội có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các trò chơi dân gian đặc sắc, như: Giải leo núi sơn tra Sky Race với sự tham gia của khoảng 300 vận động viên; không gian văn hóa quảng bá hoa sơn tra và nét đặc sắc của đồng bào các dân tộc; chọi dê… Ngày hội là hoạt động thiết thực giúp bảo tồn và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao, du lịch ngày càng cao của nhân dân.

Rừng hoa sơn tra tại bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến (Sơn La). Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Lần đầu đến với bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến đúng vào mùa hoa sơn tra nở rộ, khoe sắc khắp núi rừng, chị Vũ Lưu Ly, du khách Hà Nội cảm thấy thích thú khi được trải nghiệm ở rừng hoa và tham gia ngày hội. Chị Ly chia sẻ: Đây là lần đầu tiên chị đến với bản Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến, chị cảm thấy thiên nhiên ở đây rất hùng vĩ. Đặc biệt, chị Ly may mắn khi đến vào mùa hoa sơn tra nở và rất ấn tượng với màu hoa trắng tinh khôi hòa cùng cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp hùng vĩ, hoang sơ, đồng bào thân thiện, mến khách.

Xã Ngọc Chiến hiện có hơn 2.500ha trồng sơn tra, đây là cây trồng chủ lực, phát triển kinh tế, giúp xóa đói giảm nghèo của đồng bào các dân tộc. Cứ mỗi độ tháng 2-3 hằng năm, những cánh rừng sơn tra nở hoa trắng muốt, trải dài đã mang lại cảm xúc từ bất ngờ, thích thú đến ấn tượng cho du khách khi tham quan, trải nghiệm.

Thi chọi dê tại Ngày hội hoa sơn tra xã Ngọc Chiến lần thứ IV năm 2026. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ngày hội hoa sơn tra là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc xã Ngọc Chiến. Cùng với đó, quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và tiềm năng du lịch của xã nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của dân tộc; đồng thời, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.



Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến Lò Văn Thoa, Phó Trưởng ban Tổ chức ngày hội cho biết: Ngày hội hoa sơn tra được tổ chức nhằm giữ gìn nét đẹp và quảng bá văn hóa gắn liền với việc bảo vệ môi trường ở xã, nhất là công tác trồng, bảo vệ rừng gắn liền với cây sơn tra của núi rừng Tây Bắc, trong đó có bản Nậm Nghẹp. Cùng với đó, xã Ngọc Chiến mong muốn quảng bá về du lịch và văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của các dân tộc nơi đây đến với du khách mọi miền.../.