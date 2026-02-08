Một tiết mục tại chương trình Hoà nhạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Sự kiện do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Công an Việt Nam chỉ đạo; Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc, Nhà hát Hồ Gươm, Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp thực hiện.

Một tiết mục tại chương trình Hoà nhạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN



Chương trình Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị” có sự tham gia của các nghệ sĩ hàng đầu của Trung Quốc như: Cao Vĩ, Biện Gia Bình, Vương Nghệ Thanh, Lý Tinh Tinh…, đại diện cho thế hệ nghệ sĩ ưu tú của Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc.

Một tiết mục tại chương trình Hoà nhạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam, những gương mặt từng ghi dấu ấn sâu đậm với công chúng Trung Quốc và quốc tế như: Nghệ sĩ Nhân dân Cồ Huy Hùng (đàn nguyệt), Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Lệ Chi (đàn bầu), ca sĩ Đỗ Tố Hoa…, mang tới cho công chúng một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi nghệ thuật trở thành nhịp cầu kết nối những tâm hồn.

Một tiết mục tại chương trình Hoà nhạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Chương trình hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc láng giềng hữu nghị” gồm hai phần, với cấu trúc nghệ thuật chặt chẽ và giàu tính dẫn dắt, đưa khán giả đi từ không gian âm nhạc truyền thống Trung Hoa đến những giai điệu ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung và các trích đoạn opera kinh điển của thế giới.

Một tiết mục tại chương trình Hoà nhạc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Các tác phẩm được lựa chọn biểu diễn trong chương trình kết hợp hài hòa giữa tinh hoa âm nhạc Trung Quốc, Việt Nam và những kiệt tác kinh điển thế giới, tạo nên không gian giao thoa văn hóa nhiều màu sắc. Chương trình bao gồm những tác phẩm quen thuộc của Trung Quốc như “Khúc Xuân rộn ràng”, “Xin hỏi đường ở đâu?”, “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”; những giai điệu hữu nghị mang đậm tình cảm “cùng uống chung một dòng nước, tình hữu nghị bền lâu” như “Việt Nam - Trung Hoa”, “Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn”, “Dòng sông tình bạn”; cùng các tác phẩm kinh điển nổi tiếng thế giới như “O Sole Mio (Mặt trời của tôi)” - dân ca Italy, “Đêm nay không ai ngủ” - trích từ vở opera “Turandot”… vang lên trong sự hòa quyện giữa “phong vị” phương Đông và vẻ đẹp hàn lâm phương Tây.

Tại chương trình, khán giả được các nghệ sĩ hai nước cùng xuất hiện và biểu diễn chung ca khúc “Hữu nghị mãi bền lâu” (Auld Lang Syne) với thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, hữu nghị và tương lai hợp tác bền vững giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc (China National Opera House) là một trong những thiết chế nghệ thuật hàn lâm danh tiếng và lâu đời nhất ở Trung Quốc, được thành lập năm 1952. Trong hơn bảy thập kỷ phát triển, Nhà hát đã trở thành trung tâm sáng tạo và biểu diễn opera - giao hưởng hàng đầu, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy và quảng bá di sản âm nhạc cổ điển Trung Quốc ra thế giới. Với đội ngũ nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc công và chỉ huy dày dạn kinh nghiệm, Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc thường xuyên thực hiện các chuyến lưu diễn quốc tế, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa và khẳng định vị thế của nghệ thuật Trung Hoa trên bản đồ nghệ thuật toàn cầu.

Đoàn Ca kịch và Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Ca kịch Trung ương Trung Quốc là lực lượng nòng cốt của Nhà hát, nổi tiếng với phong cách trình diễn chuẩn mực, kỹ thuật điêu luyện với nhiều tài năng nghệ thuật. Dàn nhạc Giao hưởng từng tham gia hàng trăm chương trình hòa nhạc và các vở opera kinh điển, từ những tác phẩm phương Tây bất hủ đến các sáng tác mang đậm bản sắc Trung Quốc đương đại. Sự chuyên nghiệp và tinh tế trong nghệ thuật biểu diễn đã giúp Đoàn Ca kịch và Dàn nhạc Giao hưởng trở thành biểu tượng tiêu biểu của nền âm nhạc hàn lâm Trung Quốc, được công chúng và giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình Hòa nhạc mừng Xuân 2026 “Việt Nam - Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị” thêm một lần nữa minh chứng cho tình hữu nghị “láng giềng thân thiện”, mang thông điệp sâu sắc về hòa bình, hợp tác và cùng nhau phát triển./.