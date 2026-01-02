Hoa mai anh đào bung nở nơi địa đầu Tổ quốc

Du khách ghi lại khoảnh khắc xuân về bên hoa mai anh đào ở xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.

Lần đầu tiên, xã Lũng Cú tổ chức Festival hoa mai anh đào với chủ đề “Lũng Cú - Điểm hẹn muôn sắc hoa” từ ngày 2-3/1. Lễ khai mạc diễn ra sáng 3/1 tại trung tâm xã Lũng Cú. Đây không chỉ là một cuộc hẹn ngắm hoa đơn thuần, mà còn là lời mời du khách đến với miền cực Bắc để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên hòa quyện cùng chiều sâu văn hóa bản địa và không khí đón năm mới rất riêng của Cao nguyên đá Đồng Văn.



Trong không gian rực rỡ của hoa, du khách sẽ được thưởng thức nhiều lớp trải nghiệm thông qua chương trình văn nghệ dân gian; tham quan không gian trưng bày ảnh nghệ thuật ghi lại khoảnh khắc giao mùa; trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như se lanh, dệt lanh, khâu giày vải của đồng bào Giáy hay vẽ tranh sáp ong tinh tế của đồng bào Mông. Du khách cũng có thể khoác lên mình những bộ trang phục rực rỡ của đồng bào các dân tộc để lưu giữ những khung hình kỷ niệm bên sắc hồng hoa mai anh đào; hòa mình vào không khí rộn ràng với múa khèn, kéo co, đánh yến hay những trò chơi dân gian đặc sắc. Đan xen với đó là không gian ẩm thực truyền thống mang đậm phong vị Lũng Cú. Từ vị bùi của mèn mén, vị thanh của các món rau rừng, đến hương vị đậm đà của thắng cố bò, thịt gác bếp, xôi ngũ sắc… Sự giao hòa giữa cảnh sắc, con người và văn hóa góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng cho một lễ hội mộc mạc mà giàu cảm xúc.

Festival được đặt trong mạch phát triển du lịch của Cao nguyên đá Đồng Văn - miền di sản địa chất và văn hóa đã được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất toàn cầu. Mỗi điểm đến ở nơi đây đều mangmột câu chuyện về lịch sử địa chất hàng trăm triệu năm, đời sống cũng như sự thích nghi bền bỉ của con người và bản sắc văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ...

Festival hoa mai anh đào Lũng Cú được tổ chức trong bối cảnh du lịch Tuyên Quang vừa khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực. Năm qua, tỉnh đón trên 3,9 triệu lượt khách du lịch trong nước và quốc tế, tổng chi tiêu du lịch đạt trên 10.600 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của các sản phẩm du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và cộng đồng. Bước sang năm 2026, không khí du lịch của tỉnh sớm được kích hoạt bằng chương trình đón những vị khách du lịch đầu tiên đến “xông đất” diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành. Đây là hoạt động mang ý nghĩa về một khởi đầu thuận lợi, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc làm mới sản phẩm, nâng cao trải nghiệm và đón khách ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới .

Những năm qua, Tuyên Quang không ngừng đổi mới tư duy và cách làm du lịch, tập trung đầu tư hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao sinh kế cho người dân địa phương. Nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng từng bước được định hình, nhiều điểm đến ngày càng được du khách trong và ngoài nước biết đến, lựa chọn.



Đặc biệt năm 2025, Tuyên Quang được vinh danh tại nhiều giải thưởng du lịch trong nước và quốc tế. Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn được bình chọn là điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á và thế giới; Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải được công nhận là làng du lịch cộng đồng tốt nhất thế giới, nhiều khu, điểm du lịch sinh thái, cộng đồng đạt giải thưởng ASEAN và quốc gia…Đây là nền tảng quan trọng để Tuyên Quang tiếp tục bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.



Năm 2026, Tuyên Quang xác định phát triển du lịch tiếp tục là một nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới phát triển xanh, bền vững, chuyên nghiệp và giàu bản sắc, với mục tiêu đón trên 4,1 triệu lượt khách. Thông điệp “Tuyên Quang - Hành trình xanh, trải nghiệm bản sắc, lan tỏa yêu thương” thể hiện rõ khát vọng xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, hấp dẫn, khác biệt và giàu cảm xúc. Mỗi điểm đến không chỉ là điểm tham quan mà còn là không gian trải nghiệm, mỗi sản phẩm du lịch không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần gìn giữ thiên nhiên và văn hóa./.

Thực hiện: Minh Tâm