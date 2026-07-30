Hỗ trợ thanh niên kiến tạo sản phẩm OCOP trong kỷ nguyên số

Các đại biểu, chuyên gia trao đổi, thảo luận tại buổi tọa đàm. Ảnh: TTXVN phát



Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội “Thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” năm 2026 và vòng bán kết Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026” khu vực miền Bắc.

Tại tọa đàm, anh Cảnh Chí Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết: Chương trình là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế nông thôn; đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Theo anh Cảnh Chí Quân, thách thức lớn nhất đặt ra cho thanh niên khởi nghiệp hiện nay là: Làm sao để sản phẩm vẫn giữ được “hồn cốt bản địa” của một bản làng xa xôi và đồng thời có thể xuất hiện trên bàn ăn của người tiêu dùng toàn cầu. Câu trả lời duy nhất chính là “Chuyển đổi số”.

Chuyển đổi số trong OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) không đơn thuần là việc đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử như Facebook, Shopee, … hay quay các video bán hàng. Đó là việc ứng dụng công nghệ để số hóa tri thức bản địa; chuẩn hóa chất lượng, minh bạch nguồn gốc; nâng cao năng lực quản trị cho các chủ thể Hợp tác xã, hộ kinh doanh; tận dụng sức mạnh của thương mại điện tử và livestream bán hàng.

Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn gợi mở: Để mở rộng thị trường trong giai đoạn tới, các chủ thể OCOP là thanh niên, Hợp tác xã thanh niên, doanh nhân trẻ và tổ hợp tác thanh niên quan tâm triển khai 3 mũi nhọn chiến lược: "Bán câu chuyện, không chỉ bán sản phẩm"; Thương mại điện tử xuyên biên giới và Kết nối cung cầu thông minh: Sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) để dự báo xu hướng tiêu dùng.

“Với vai trò là tổ chức đại diện và đồng hành, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn xác định nhiệm vụ then chốt là tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số”, anh Cảnh Chí Quân nhấn mạnh.

Tại tọa đàm, các diễn giả và đoàn viên thanh niên tập trung thảo luận nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận kênh phân phối số; đề xuất biện pháp đơn giản hóa, rút ngắn quy trình đăng ký sản phẩm OCOP, thúc đẩy kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP. Tọa đàm cũng làm rõ vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia thực hiện chương trình OCOP. Qua đó, nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong phát triển kinh tế nông thôn, khởi nghiệp và xây dựng sản phẩm OCOP đã được chia sẻ tại sự kiện.

Đánh giá cao các mô hình khởi nghiệp, du lịch cộng đồng đang thực hiện, Chuyên gia Phạm Hải Quỳnh, Viện trưởng Viện Phát triển du lịch Châu Á cho rằng, mỗi thanh niên phải hoàn thiện các quy chuẩn chất lượng, tạo thành câu chuyện thực sự cho mỗi sản phẩm của riêng mình; sử dụng công nghệ để tiếp cận được nhiều khách hàng hơn.

Chị Ma Thị Chú, một KOL (người có sức ảnh hưởng) ở xã Mường Khương với 15 năm khởi nghiệp, cho rằng trước khi tạo ra một sản phẩm, người trẻ cần trả lời được hai câu hỏi: giá bán lẻ và giá phân phối là bao nhiêu để sản phẩm có thể cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh đó, sản phẩm phải đáp ứng các tiêu chí về an toàn thực phẩm, vệ sinh thực phẩm, kiểm nghiệm và công bố theo quy định. Theo chị Chú, trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, thanh niên có thể nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn, hội và các câu lạc bộ khởi nghiệp.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai Đồng Mạnh Linh cho biết, các cấp bộ đoàn không làm thay thanh niên mà tập trung định hướng, kết nối nguồn lực và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Trọng tâm hỗ trợ là khơi thông nguồn vốn, đào tạo theo phương châm "cầm tay chỉ việc" và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

Là một trong những đơn vị nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, Tỉnh đoàn Lào Cai đang quản lý dư nợ khoảng 2.700 tỷ đồng với hơn 30.000 hộ vay thông qua gần 1.000 tổ tiết kiệm và vay vốn. Đây là nguồn lực quan trọng giúp thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh.

Cùng với đó, hằng năm, Tỉnh đoàn tổ chức các chương trình tập huấn theo hướng thực hành, hỗ trợ thanh niên thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kết nối tiêu thụ sản phẩm, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Ngoài ra, hằng năm, Tỉnh đoàn tổ chức rất nhiều chương trình đào tạo tập huấn theo hình thức thực chiến đồng thời hướng dẫn các bạn thành lập các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên từ doanh nghiệp, hợp tác xã đến các tổ hợp tác và đưa sản phẩm của mình lan tỏa nhiều hơn trên thị trường.



Tại chương trình, các chuyên gia, đại biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của chuyển đổi số và việc liên kết, kết nối trong thực hiện khởi nghiệp, phát triển du lịch. Đồng thời gợi mở, tổ chức Đoàn Thanh niên các tỉnh cần phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết vướng mắc về vốn, kết nối kênh tiêu thụ và những hỗ trợ để thanh niên tiếp cận các sàn thương mại; kết nối hỗ trợ tư vấn pháp lý cho các chủ mô hình trong bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, du khách và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác du lịch…/.