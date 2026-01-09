Hỗ trợ phụ nữ khiếm thị tham gia đời sống xã hội

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh cho biết, phụ nữ, trẻ em khiếm thị là những đối tượng dễ bị tổn thương, gặp nhiều rào cản trong học tập, tiếp cận thông tin, chăm sóc sức khỏe và hòa nhập xã hội. Nhận thức rõ điều này, trong suốt quá trình hoạt động, Hội Người mù Việt Nam luôn dành sự quan tâm, chăm lo và tạo điều kiện để phụ nữ, trẻ em khiếm thị có cơ hội rèn luyện, phát triển năng lực, từng bước khẳng định bản thân.

Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam Đinh Việt Anh phát biểu. Ảnh: Phương Thanh-TTXVN

Theo báo cáo của Hội Người mù Việt Nam, tính đến năm 2025, toàn Hội có 35.850 hội viên nữ, chiếm 49,3% tổng số hội viên; trong đó gần 10.000 hội viên nữ đang trong độ tuổi lao động; 2.804 hội viên là người dân tộc thiểu số. Công tác phụ nữ, trẻ em từng bước được củng cố, kiện toàn; số lượng cán bộ nữ tham gia giữ các vị trí chủ chốt trong các cấp Hội ngày càng tăng; hiện có 123 cán bộ nữ đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống Hội.

Trong lĩnh vực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, các cấp Hội đã triển khai nhiều hình thức phù hợp với phụ nữ khiếm thị như thông qua Tạp chí “Đời mới”, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, sinh hoạt câu lạc bộ. Nội dung tập trung phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quyền và nghĩa vụ của phụ nữ khiếm thị, đồng thời lan tỏa những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập, lao động.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đoạt giải cuộc thi "Ươm mầm hạt giống tâm hồn” lần thứ II. Ảnh: TTXVN phát

Công tác giáo dục, đào tạo nghề và tạo việc làm được xác định là giải pháp trọng tâm. Hàng chục nghìn lượt phụ nữ khiếm thị đã được đào tạo nghề phù hợp như xoa bóp bấm huyệt, chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ. Phần lớn chị em sau học nghề có việc làm, thu nhập ổn định từ 2,5-6 triệu đồng mỗi tháng. Hiện có hơn 1.000 hội viên nữ được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 30 tỷ đồng từ các kênh trung ương và địa phương. Trong 5 năm (2021–2025), các cấp Hội đã vận động xây mới 269 căn nhà, sửa chữa 278 căn nhà cho phụ nữ khiếm thị nghèo, với tổng kinh phí gần 24 tỷ đồng.

Thông qua phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, Hội Người mù Việt Nam đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm nâng cao năng lực, tạo điều kiện để phụ nữ khiếm thị bày tỏ tiếng nói, tham gia xây dựng chính sách. Nhiều câu lạc bộ, diễn đàn, hoạt động văn hóa, thể thao được duy trì hiệu quả, góp phần khích lệ tinh thần, phát huy năng lực và ý chí vươn lên của phụ nữ khiếm thị.

Tại Tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả hỗ trợ phụ nữ khiếm thị trong học tập, việc làm; vai trò của tổ chức Hội trong thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ khiếm thị; chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những tấm gương phụ nữ khiếm thị giàu nghị lực, góp phần tạo động lực để chị em tự tin hòa nhập, đóng góp tích cực cho xã hội.

Dịp này, Hội Người mù Việt Nam cũng đã tổng kết, trao giải cuộc thi “Ươm mầm hạt giống tâm hồn” lần thứ II. Cuộc thi nhằm tạo môi trường giao lưu, chia sẻ, giúp các em khiếm thị thể hiện năng khiếu, bày tỏ tâm tư và ước mơ của mình. Ban tổ chức trao 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 1 giải dành cho tác phẩm được yêu thích nhất./.