Hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân

Từ sáng 21 - 22/2, tại các tuyến đường huyết mạch Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau, Quốc lộ 1A, cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có khá đông phương tiện của người dân đổ về các thành phố lớn như: Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, tỉnh Đồng Nai sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.



Rạng sáng 22/2, Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau trở nên nhộn nhịp và hối hả. Sau những ngày đoàn viên ấm áp bên gia đình, hàng ngàn người dân Cà Mau đã bắt đầu hành trình trở lại các thành phố lớn để học tập và làm việc. Di chuyển bằng xe gắn máy với đoạn đường gần 200km, chị Nguyễn Thị Hoa (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau) cho biết, gia đình chị về quê ăn Tết từ ngày 14/2 (ngày 27 tháng Chạp), hôm nay di chuyển về thành phố Cần Thơ. “Xuất phát từ xã Năm Căn lúc 4 giờ đến đây cũng gần được hơn nửa đoạn đường mới dừng nghỉ, để đảm bảo an toàn khi lưu thông tiếp tục quãng đường còn lại”. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) tổ chức phân luồng cho các phương tiện đi ngược chiều (theo hướng dẫn của lực lượng CSGT) từ Km216 đến Km211 nhằm tạo điều kiện cho phương tiện lưu thông thuận lợi về Hà Nội. Ảnh: TTXVN Theo ghi nhận tại các tuyến chính (như: Quản lộ Phụng Hiệp - Cà Mau, Quốc lộ 1A), hầu hết người dân di chuyển bằng xe máy đều mang theo đồ đạc, nhu yếu phẩm thiết yếu sử dụng cho những ngày sau Tết. Thời tiết tuy có nắng gay gắt nhưng người dân, phương tiện vẫn di chuyển liên tục. Tại xã Hồ Thị Kỷ (đoạn đường vào cao tốc Cần Thơ - Cà Mau), nhiều phương tiện ô tô cũng dừng nghỉ để chuẩn bị di chuyển trên cao tốc. Anh Nguyễn Văn Thành (xã Khánh Bình) cho biết, sau những ngày nghỉ Tết ở quê, nay gia đình anh di chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh để bắt đầu cho công việc năm mới. Năm nay, việc di chuyển có thêm phần nhanh chóng vì từ Cà Mau đi thành phố Cần Thơ đã có cao tốc Cần Thơ - Cà Mau giảm gần nửa thời gian di chuyển. “Trước khi xuất phát, tôi phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phanh, đèn tín hiệu và đặc biệt là nhiên liệu, nhằm đảm bảo an toàn và mở đầu cho một năm làm việc hanh thông, thuận lợi”, anh Nguyễn Văn Thành chia sẻ.



Để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân Cà Mau rời quê trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tổ chức tuần tra, kiểm soát ở các tuyến chính, cửa ngõ, những nơi có mật độ lưu thông cao để hỗ trợ phân luồng, điều tiết giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông.



Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, tình hình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa trong những ngày Tết Nguyên đán tại địa phương cơ bản ổn định. Người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định pháp luật. Các đơn vị kinh doanh vận tải đều có kê khai, niêm yết giá vé theo quy định, chưa ghi nhận phản ánh về việc thu giá vé cao hơn so với niêm yết.



Hiện, các doanh nghiệp vận tải hành khách chuẩn bị đầy đủ phương tiện, sẵn sàng phục vụ tốt nhu cầu của người dân, không phát sinh tình trạng ùn ứ khách tại các bến xe trên địa bàn. Bên cạnh đó, tại các bến xe khách, lực lượng điều hành, điều tiết phương tiện ra vào bến được bố trí đầy đủ. Công tác phối hợp giữa bến xe, doanh nghiệp vận tải và lực lượng chức năng chặt chẽ, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh khi có sự cố xảy.



* Xử lý nghiêm trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ Tết Nguyên đán Các cửa ngõ thành phố ghi nhận lưu lượng người và phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường đông đúc, áp lực giao thông gia tăng vào cuối kỳ nghỉ. Ảnh: Phan Phương – TTXVN



Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Tuyên Quang, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.478 trường hợp vi phạm (gồm: 429 xe ô tô, 1.048 xe mô tô và 1 phương tiện khác).

Trong đó có 396 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn; 235 trường hợp vi phạm về tốc độ; 47 trường hợp vi phạm chở quá số người quy định; 36 trường hợp vi phạm về phần đường, làn đường; 657 trường hợp vi phạm các hành vi khác…

Lực lượng chức năng đã xử phạt số tiền hơn 2,5 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe 13 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 340 trường hợp; tạm giữ phương tiện 380 trường hợp và tạm giữ giấy tờ 1.098 trường hợp.

Ngoài ra, thông qua hệ thống giám sát, lực lượng chức năng đã phát hiện 273 trường hợp vi phạm các lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, đi sai làn đường, phần đường, chạy quá tốc độ quy định, không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường…

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 1 người. So với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tăng 4 vụ tai nạn giao thông, tăng 5 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đồng thời, các đơn vị quản lý bảo trì đường bộ trên địa bàn đã xây dựng và thực hiện phương án trực bảo đảm giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng theo quy định. Công tác tuần tra, kiểm tra hiện trạng công trình đường bộ được duy trì thường xuyên; kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng mặt đường, hệ thống thoát nước, biển báo, cọc tiêu, hộ lan… bảo đảm an toàn khai thác.

Các đơn vị đã tăng cường kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng xử lý vi phạm theo quy định.