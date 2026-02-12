Hỗ trợ hơn 600 tỷ đồng để khôi phục thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ ở Đắk Lắk

Bà Phúc Bình Niê Kdăm (thứ 2, phải sang) được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết hỗ trợ 601 tỉ đồng cho những cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hợp tác xã… có hoạt động trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản bị thiệt hại do bão số 13 và mưa lũ lịch sử tháng 11/2025. Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vận động cứu trợ. Toàn tỉnh sẽ có 65 xã, phường bị thiệt hại do mưa lũ được hỗ trợ. Trong đó, Sơn Hòa là xã được hỗ trợ nhiều nhất với hơn 55 tỷ đồng.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phúc Bình Niê Kdăm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk. Bà Phúc Bình Niê Kdăm sinh năm 1983, dân tộc Ê đê, có trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Với việc bầu bổ sung bà Phúc Bình Niê Kdăm làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk có 1 Chủ tịch và 3 Phó Chủ tịch.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua các nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2025 sang năm 2026 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác khác để thực hiện Dự án công trình hệ thống kênh thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr - giai đoạn 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Hội đồng nhân dân tỉnh cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2025 đến hết ngày 31/12/2026 với số vốn hơn 2.815 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước đầu tư theo ngành lĩnh vực hơn 1.470 tỷ đồng, vốn nước ngoài hơn 502 tỷ đồng, vốn tăng thu, tiết kiệm chi hơn 842 tỷ đồng.

Dự án công trình hệ thống kênh thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr - giai đoạn 2 được thực hiện trên địa bàn xã Ia Lốp, với tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là 110 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 4 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống kênh và công trình trên kênh, công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr, bảo đảm cung cấp nước tưới cho khoảng 3.044 ha đất canh tác xã Ia Lốp. Đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh./.