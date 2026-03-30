Hỗ trợ hiệu quả phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế trong giai đoạn mới

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI Trần Lan Phương nhấn mạnh: Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó Đảng, Nhà nước xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời yêu cầu hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập. Trong bối cảnh đó, phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà ngày càng trở thành chủ thể quan trọng của quá trình phát triển kinh tế với hàng trăm nghìn mô hình sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ".



Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy năng lực tiếp cận và thực thi pháp luật vẫn còn là điểm nghẽn lớn đối với phụ nữ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh. Hỗ trợ pháp lý không chỉ là hỗ trợ kiến thức mà là hỗ trợ năng lực cạnh tranh, năng lực phát triển bền vững cho phụ nữ trong nền kinh tế hiện đại.



Đối với lĩnh vực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2415/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035", tạo khuôn khổ chính sách quan trọng, tiếp nối, phát triển các kết quả của giai đoạn trước, mở ra những cơ hội mới để phụ nữ tham gia sâu hơn vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, hội nhập kinh tế quốc tế. Việc nâng cao năng lực pháp lý, khả năng tiếp cận và tuân thủ pháp luật cho phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ không chỉ là yêu cầu cấp thiết trước mắt, còn là yếu tố nền tảng bảo đảm cho sự phát triển minh bạch, bền vững, thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại.



Thời gian qua, các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế từ tiếp cận tài chính, nâng cao năng lực quản trị, chuyển đổi số đến kết nối thị trường. Những kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận, góp phần khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước.



Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn tới không chỉ là hỗ trợ mà phải chuyển mạnh sang đồng hành chuyên sâu, bền vững và theo chuỗi giá trị, trong đó hỗ trợ pháp lý phải trở thành một trụ cột quan trọng - Bà Trần Lan Phương nêu rõ.



Hội nghị tập huấn là hoạt động phối hợp đầu tiên giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong triển khai Đề án của Chính phủ "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415) và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030 (Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 14/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ). Đây cũng là hoạt động cụ thể nhằm triển khai đồng thời 2 định hướng chính sách lớn của Chính phủ: Tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh trong giai đoạn mới. Đồng thời cũng là bước cụ thể hóa nội dung hỗ trợ pháp lý trong triển khai Đề án giai đoạn 2026-2035; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới.



Tại hội nghị, các đại biểu đã được cập nhật các quy định pháp luật mới, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, tài chính, hóa đơn, chứng từ, những nội dung tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của phụ nữ; nhận diện rõ các điểm nghẽn pháp lý mà phụ nữ khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ thường gặp phải, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ phù hợp, sát thực tiễn. Cùng đó, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hỗ trợ pháp lý với sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức hội, đội ngũ chuyên gia, luật sư, tư vấn viên, bảo đảm liên thông, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững.



Sau Hội nghị, Ban tổ chức tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, vướng mắc từ thực tiễn để phục vụ cho công tác hoàn thiện chính sách pháp luật, bảo đảm ngày càng sát thực tiễn, thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp./.