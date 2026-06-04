Hỗ trợ du khách quốc tế thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam

Cán bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra giấy tờ xuất nhập cảnh, hộ chiếu, thị thực của người nước ngoài. Ảnh: Hồng Hạnh - TTXVN phát

Hoạt động này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần.

Tại 17 xã biên giới, lực lượng chức năng triển khai kiểm tra hộ chiếu, thị thực, hồ sơ khai báo tạm trú của người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, homestay; đồng thời kiểm tra các phương tiện và lái xe đưa đón khách du lịch trên các tuyến đường biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho du khách.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn du khách và các cơ sở kinh doanh du lịch về thủ tục xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới, quy định về cư trú, lưu trú cũng như các nội dung cần lưu ý trong quá trình tham quan, trải nghiệm.

Chị Anna Kowalska, du khách đến từ Ba Lan cho biết, trước khi đến khu vực biên giới chị chưa nắm rõ các quy định liên quan đến lưu trú và tham quan. Việc được lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn giúp chị thuận lợi hơn trong hành trình khám phá vùng cực Bắc Việt Nam và tránh những sai sót không đáng có.

Anh Pierre Martin, du khách đến từ Pháp chia sẻ, tại nhiều quốc gia, khu vực biên giới luôn có những quy định riêng cần tuân thủ. Theo anh, việc lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn ngay tại các cơ sở lưu trú giúp du khách hiểu rõ hơn các quy định của địa phương, đồng thời góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của du lịch cộng đồng và các sản phẩm trải nghiệm văn hóa bản địa, nhiều địa phương trên Cao nguyên đá Đồng Văn đã trở thành điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài, bảo đảm an ninh, an toàn để xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh và bền vững.

Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát người nước ngoài tại khu vực biên giới góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh, chủ động phòng ngừa các vi phạm pháp luật, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch bền vững, xây dựng hình ảnh Tuyên Quang an toàn, thân thiện và mến khách./.