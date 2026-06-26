Hỗ trợ Cần Thơ phát triển nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ đặt mục tiêu trở thành đô thị sinh thái, văn minh, hiện đại; giữ vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long về thương mại, dịch vụ, logistics, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo và khoa học, công nghệ.



Để hiện thực hóa mục tiêu, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy đổi mới sáng tạo được xác định là 2 nhiệm vụ mang tính then chốt.

Hiện thành phố có 8 trường đại học đang hoạt động, nổi bật là Đại học Cần Thơ với quy mô gần 50.000 sinh viên. Cùng với đó là đội ngũ nhân lực khoa học, công nghệ hùng hậu lên tới gần 9.500 người với 1.500 tiến sĩ và 300 giáo sư, phó giáo sư. Nền tảng tri thức này chính là bệ phóng quan trọng để Cần Thơ triển khai các dự án chiến lược mang tầm vóc khu vực, như Khu Công nghệ cao và Trung tâm Đổi mới sáng tạo…

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu. Ảnh: Ngọc Thiện- TTXVN

Lãnh đạo thành phố đánh giá cao Dự án Nhân tài Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VTIP) do Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, trong đó xác định Đại học Cần Thơ là đơn vị hạt nhân kết nối công tác đào tạo, nghiên cứu và thương mại hóa công nghệ.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề xuất Ngân hàng Thế giới tiếp tục đồng hành hỗ trợ thành phố Cần Thơ trên 3 lĩnh vực trọng điểm. Đó là hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu, đào tạo sau đại học trong và ngoài nước; hỗ trợ xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, bán dẫn, an ninh mạng; kết nối chuyên gia quốc tế, các viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới để nâng cao năng lực nghiên cứu, quản trị và hoạch định chính sách; hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đặc biệt là Khu Công nghệ cao Cần Thơ và Khu phức hợp Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo CASIC Complex Hub, thông qua các nguồn vốn ưu đãi và hỗ trợ kỹ thuật nhằm xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, các phòng thí nghiệm trọng điểm, trung tâm nghiên cứu và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hiện đại, có khả năng lan tỏa cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Ngân hàng Thế giới hỗ trợ thành phố triển khai Đề án phát triển đô thị thông minh, ưu tiên các lĩnh vực như giao thông thông minh, môi trường thông minh, quản trị đô thị thông minh và các nền tảng dữ liệu dùng chung, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân và phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Với vai trò là trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ cam kết sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng hệ sinh thái khoa học, công nghệ hiện đại, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của vùng và cả nước…

Qua trao đổi tại buổi làm việc, ông Luis Benveniste đánh giá cao định hướng lấy khoa học, công nghệ làm động lực tăng trưởng của Cần Thơ. Đồng thời, thông tin Dự án VTIP là khoản đầu tư đầu tiên của Ngân hàng Thế giới vào lĩnh vực giáo dục đại học tại Cần Thơ.