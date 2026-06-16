Hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay quy mô hàng đầu Việt Nam

Đây là bước phát triển mang tính đột phá của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn khi trở thành sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam hợp tác đầu tư tổ hợp MRO quy mô lớn. Sự kiện này mang tới “cơ hội vàng” để Vân Đồn bứt phá thành đầu mối giao thông và trung tâm công nghiệp hàng không quan trọng của cả nước.

Theo thỏa thuận, tổ hợp MRO tại Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được xây dựng trên diện tích trên 20 ha. Trong giai đoạn 1, dự án thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, có khả năng tiếp nhận đồng thời 4 tàu bay thân rộng và 2 tàu bay thân hẹp, trở thành một trong những cơ sở bảo dưỡng tàu bay lớn nhất Việt Nam.

Giai đoạn 2 của dự án dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và công suất nhà chứa máy bay để tối ưu hóa hoạt động. Dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2028, tổ hợp sẽ tạo ra gần 1.000 việc làm (trong đó có khoảng 200 chuyên gia và lao động nước ngoài), góp phần phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật hàng không chất lượng cao.



Dự án quy tụ những "tên tuổi" lớn trong ngành gồm: năng lực kỹ thuật của HAECO – tập đoàn MRO hàng đầu thế giới phục vụ hơn 300 hãng hàng không; kinh nghiệm khai thác toàn cầu của Japan Airlines; mạng lưới thương mại của Toyota Tsusho (thuộc Toyota Group) cùng lợi thế hệ sinh thái hàng không của Sun Group. Sự kết hợp này tạo nên nền tảng vững chắc cho tổ hợp MRO hàng đầu Việt Nam.

Việc lựa chọn Vân Đồn hoàn toàn phù hợp với định hướng phát triển của Quảng Ninh. Là địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP năm 2025, Quảng Ninh đang đẩy mạnh thu hút các dự án công nghệ và giá trị gia tăng cao. Trong đó, Vân Đồn được định hướng là cực tăng trưởng mới nhờ vị trí chiến lược và hạ tầng giao thông đồng bộ.

Hiện nay, Đông Nam Á là thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhưng năng lực MRO chuyên sâu vẫn tập trung ở một số nước như Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Tại Việt Nam, ước tính quy mô thị trường MRO có thể đạt khoảng 7,4 tỷ USD vào năm 2030, trong khi năng lực hiện hữu mới đáp ứng một phần nhu cầu. Do đó, tổ hợp MRO tại Vân Đồn được kỳ vọng nâng cao năng lực tự chủ kỹ thuật, giảm phụ thuộc vào nước ngoài và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hàng không toàn cầu. Dự án cũng nâng tầm năng lực tự chủ chiến lược cho hãng hàng không Sun PhuQuoc Airway của Sun Group.

Trước đó, vào ngày 15/6, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức đưa vào khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Vân Đồn với tần suất 4 chuyến khứ hồi/tuần, ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ngay ngày đầu khai trương đạt trên 90%.