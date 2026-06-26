GS.TS Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ trọng tâm về bảo vệ môi trường cho toàn ngành. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Với lực lượng hùng hậu gồm hơn 23 triệu học sinh, sinh viên cùng đội ngũ hơn một triệu cán bộ, nhà giáo sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc hình thành nhận thức và hành vi sống xanh cho thế hệ trẻ. Để những hành động vì môi trường đạt hiệu quả, Bộ tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới truyền thông trong nhà trường; tăng cường lồng ghép giáo dục môi trường; duy trì phong trào hành động thiết thực; thúc đẩy nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp xanh; tăng cường phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp nhằm nhân rộng mô hình hiệu quả.

Tại Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang có truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là thế mạnh trong lĩnh vực khoa học công nghệ biển và thủy sản. Nhà trường xác định rõ trách nhiệm trong việc đồng hành cùng đất nước thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng ‘0’ vào năm 2050.

Hưởng ứng tháng hành động vì môi trường do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, Tiến sĩ Quách Hoài Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang khẳng định, các cơ sở giáo dục đại học cần trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo xanh, hạt nhân lan tỏa tri thức và hành động vì môi trường tới cộng đồng. Giai đoạn 2026 - 2030, Trường Đại học Nha Trang định hướng xây dựng mô hình “Đại học xanh - Đại học đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững” dựa trên các trụ cột: tích hợp nội dung kinh tế xanh vào chương trình đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên; xây dựng khuôn viên đại học xanh; thúc đẩy khởi nghiệp xanh trong sinh viên và mở rộng hợp tác quốc tế.

Đại diện Trường Đại học Nha Trang, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và Tỉnh đoàn Khánh Hòa ký kết biên bản hợp tác về giáo dục môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ảnh: Đặng Tuấn - TTXVN

Tại lễ mít tinh, Trường Đại học Nha Trang ký kết biên bản hợp tác với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cùng Tỉnh đoàn Khánh Hòa về giáo dục môi trường, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ban Tổ chức trao giải cho các đội xuất sắc đạt giải trong cuộc thi pitching “Sáng kiến xanh cho đại dương Nha Trang” năm 2026 nhằm khuyến khích các giải pháp môi trường thực tiễn từ sinh viên.

Ngay sau chương trình, các đại biểu cùng giảng viên, sinh viên tham quan triển lãm mô hình, sáng kiến về kinh tế tuần hoàn, giảm dấu chân carbon, bảo vệ hệ sinh thái biển, bảo tồn rừng ngập mặn và rạn san hô./.