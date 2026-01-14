Hình thành Không gian Thương hiệu và Công nghệ, từng bước xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu tại chương trình. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, việc ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu khoa học sang vận hành thực tiễn, từ ý tưởng sang hành động trong phát triển thương hiệu địa phương gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từng bước đưa khoa học - công nghệ trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương, hướng tới phát triển bền vững.

Không gian Thương hiệu và Công nghệ ra đời trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long đang vận hành theo mô hình phát triển mới, sau khi hợp nhất với không gian kinh tế – hành chính rộng lớn, đa dạng hơn về nguồn lực, sản phẩm và bản sắc. Không gian này không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà được định vị là trung tâm kết nối giữa Nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - hợp tác xã - thanh niên khởi nghiệp; là nền tảng hỗ trợ hình thành, chuẩn hóa, bảo hộ và phát triển các sản phẩm có thương hiệu, sản phẩm OCOP, sản phẩm khoa học - công nghệ; đồng thời thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và từng bước hình thành bản đồ thương hiệu số của tỉnh Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Vĩnh Long xác định Không gian Thương hiệu và Công nghệ là một thiết chế phát triển “mềm”, có vai trò kết nối, dẫn dắt và lan tỏa đổi mới sáng tạo trong toàn bộ hệ sinh thái kinh tế - xã hội của tỉnh. Không gian được định hướng phát triển đồng thời trên ba phương diện: không gian vật lý để kết nối, trưng bày, thử nghiệm, đào tạo và ươm tạo; không gian số để dữ liệu hóa sản phẩm, thương hiệu và công nghệ, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, truyền thông và thương mại số; không gian chính sách để thí điểm các cơ chế hỗ trợ đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết công - tư - cộng đồng.

Trọng tâm của Không gian là nâng tầm các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP và sản phẩm khoa học – công nghệ của tỉnh thông qua ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ và kết nối thị trường, từ đó hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh, bền vững và mang bản sắc Vĩnh Long. Song song với đó, tỉnh định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo như một trụ cột kinh tế, góp phần nâng cao năng suất lao động, giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh.

Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long sẽ góp phần kết nối các ý tưởng với nguồn lực phù hợp, đưa các giải pháp công nghệ tiếp cận thực tiễn sản xuất, hỗ trợ sản phẩm địa phương mở rộng thị trường. Tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân; tạo điều kiện để các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng thực chất; đồng thời huy động hiệu quả các nguồn lực công - tư và xã hội hóa để Không gian hoạt động ổn định, bền vững, góp phần xây dựng tỉnh trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Mekong.

Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long được xây dựng theo mô hình tích hợp giữa không gian thực và không gian số, nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Không gian thực gồm khu trưng bày, không gian làm việc chung (co-working) sáng tạo, tổ chức đào tạo, huấn luyện, kết nối cố vấn và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo; không gian đào tạo và trải nghiệm Design Thinking, hỗ trợ phát triển, thử nghiệm và hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp; không gian kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy liên kết nghiên cứu - công nghệ.

Song song đó là không gian số với Cổng thông tin Không gian Thương hiệu và Công nghệ theo mô hình “Một nền tảng - Ba không gian”, gồm không gian công nghệ, không gian thương hiệu và không gian sản phẩm. Đến nay, nền tảng đã cập nhật 598 doanh nghiệp tiêu biểu; trưng bày 1.034 sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương và sản phẩm du lịch; giới thiệu 259 giải pháp công nghệ, góp phần tăng cường kết nối thương hiệu - công nghệ - sản phẩm.

Đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Không gian Thương hiệu và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại lễ ra mắt, Ban Tổ chức trao giải Cuộc thi “Thiết kế giỏ quà, hộp quà đặc sản địa phương và quà Tết - Lễ hội chứa sản phẩm OCOP tỉnh Vĩnh Long”, với 44 mẫu sản phẩm của 34 tổ chức, cá nhân tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhì, Ba và Khuyến khích cho các sản phẩm dự thi. Trong đó, giải Nhì trao cho sản phẩm “Giỏ quà Đặc sản miền Tây” do Cơ sở sản xuất Tôm khô Tiến Hải phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Chế biến Thực phẩm - Thương mại Hồng Hương sản xuất; giải Ba trao cho các sản phẩm: “Giỏ quà OCOP Tết Vĩnh Long” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thiết kế Quảng cáo Still Design; hộp quà Đặc sản ''Dừa sáp Vĩnh Long'' của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chế biến Dừa sáp Cầu Kè; giỏ quà “Vị Xanh” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kỹ nghệ Chế biến Thực phẩm Mekong - Chi nhánh Bến Tre./.