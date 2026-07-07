Hình thành chuỗi giá trị du lịch có tính kết nối cao

Diễn giả trình bày tham luận. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Tại hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch lữ hành đã tập trung thảo luận về Chiến lược phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2030; giải pháp kết nối thị trường khách quốc tế nhằm khôi phục các đường bay quốc tế đến Cần Thơ; việc nâng tầm trải nghiệm lưu trú bằng công nghệ, hướng tới phát triển du lịch bền vững; vốn hóa tài nguyên văn hóa sinh thái sông nước trong định vị thương hiệu du lịch Cần Thơ trên thị trường quốc tế; tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đáp ứng xu hướng thị trường và hội nhập…

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhấn mạnh: Du lịch ngày càng khẳng định vai trò là ngành kinh tế tổng hợp có sức lan tỏa lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và bảo tồn các giá trị văn hóa. Phát triển du lịch không chỉ là yêu cầu phát triển kinh tế, còn là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương.

UBND thành phố đề các sở, ngành, hiệp hội du lịch, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hơn nữa việc xây dựng sản phẩm và đào tạo nhân lực du lịch. Song song đó, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch ra cả nước, hình thành các tuyến, sản phẩm du lịch và chuỗi giá trị du lịch có tính kết nối cao, gia tăng sức hấp dẫn. Tập trung thu hút đầu tư vào các dự án du lịch trọng điểm, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng, lan tỏa thương hiệu du lịch Cần Thơ gắn với hình ảnh "đô thị miền sông nước văn minh hiện đại nghĩa tình", tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Diễn giả đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực du lịch thành phố. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Theo các diễn giả, thành phố Cần Thơ có đầy đủ điều kiện để trở thành trung tâm điều phối và động lực thúc đẩy liên kết phát triển du lịch vùng. Những kết quả đạt được thời gian qua đã khẳng định vị thế của thành phố trong kết nối hạ tầng, hình thành sản phẩm liên vùng, xúc tiến quảng bá và hợp tác doanh nghiệp. Tuy nhiên, để phát huy đầy đủ vai trò đầu tàu, Cần Thơ cần phối hợp với các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục hoàn thiện cơ chế, đầu tư hạ tầng kết nối, phát triển chuỗi sản phẩm đặc thù, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu chung "Mekong Delta".

Thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cho rằng: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử để bứt phá mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trong bước ngoặt ấy, du lịch có thể trở thành một ngành kinh tế quan trọng, một kênh quảng bá hình ảnh, một phương thức bảo tồn văn hóa và một công cụ tạo sinh kế bền vững cho người dân. Để làm được điều đó, cần bắt đầu từ con người. Công nghệ có thể hiện đại, hạ tầng có thể đồng bộ, sản phẩm có thể đa dạng, nhưng linh hồn của du lịch vẫn nằm ở người làm nghề. Đào tạo nguồn nhân lực du lịch không chỉ là đào tạo kỹ năng, còn là khơi dậy niềm tự hào, nâng đỡ sinh kế, mở rộng cơ hội và giúp mỗi người dân có thể trở thành một chủ thể của phát triển.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Cảnh, Trưởng khoa Du lịch và Quản trị Khách sạn - Nhà hàng, Trường Đại học Nam Cần Thơ nêu rõ: Liên kết vùng đang trở thành xu thế tất yếu trong phát triển du lịch nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, tạo ra các chuỗi giá trị và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Để thu hút du khách quốc tế đến đồng bằng sông Cửu Long cần tăng cường mở các đường bay quốc tế đến Cần Thơ. Quy hoạch phát triển cảng du lịch, cảng du thuyền quốc tế, tổ chức các sự kiến quốc tế để thu hút khách. Phát huy tốt cơ sở hạ tầng hiện có, đẩy mạnh liên kết phát triển sản phẩm du lịch, phát triển du thuyền quốc tế sông Mekong, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp sông nước miệt vườn, xây dựng thương hiệu chung của vùng.

Sáu tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch thành phố Cần Thơ tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố ước đón trên 7.5 triệu lượt khách tham quan du lịch, đạt 61,3% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ. Các hoạt động, sự kiện du lịch được tổ chức phong phú, tạo hiệu ứng truyền thông và thu hút đông đảo du khách. Hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch tiếp tục được đầu tư phát triển, số lượng cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu tham quan, lưu trú của du khách./.