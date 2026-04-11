Hình thành các “vector hợp tác” mới trong quan hệ Nga – Việt

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, quy tụ các nhà nghiên cứu và chuyên gia từ hai nước. Tham dự có ông Phạm Minh Sơn - Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga; cùng nhiều học giả và đại diện các tổ chức hai nước.

Một trong những nội dung nổi bật được các đại biểu nhấn mạnh là sự hình thành các “vector hợp tác” mới trong quan hệ song phương. Khái niệm này được hiểu là những hướng hợp tác linh hoạt và thích ứng hơn với bối cảnh địa chính trị đang biến động. Trong điều kiện các kênh hợp tác truyền thống gặp khó khăn do các biện pháp trừng phạt và hạn chế về tài chính, thanh toán quốc tế, Việt Nam và Nga đang tích cực tìm kiếm những cơ chế hợp tác phù hợp và hiệu quả hơn.

Các diễn giả cho rằng những “vector hợp tác” này thể hiện trước hết ở việc đa dạng hóa phương thức hợp tác, phát triển các kênh thanh toán thay thế, tận dụng các khuôn khổ đa phương và phát huy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hai nước đang mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như y tế, công nghệ sinh học, giáo dục chất lượng cao, phát triển hạ tầng giao thông, đặc biệt là nghiên cứu các tuyến vận tải liên vận Á – Âu, cũng như hợp tác trong các dự án đường sắt, metro và công trình ngầm. Đây là những lĩnh vực ít chịu tác động trực tiếp từ biến động địa chính trị nhưng có khả năng tạo nền tảng hợp tác bền vững, lâu dài.

Trong bối cảnh Nga tăng cường hướng tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam được đánh giá có tiềm năng trở thành cầu nối quan trọng giữa Nga và khu vực Đông Nam Á. Vai trò này không chỉ nâng cao ý nghĩa chiến lược của quan hệ song phương mà còn mở ra không gian hợp tác mới cho cả hai bên.

Phát biểu tại hội thảo, Giáo sư Andrey Vassoevich, đại diện Trung tâm Văn hóa Nga–Việt, nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển hóa các định hướng trong văn kiện Đại hội XIV thành những chương trình và dự án hợp tác cụ thể.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ hợp tác Nga–Việt “Truyền thống và hữu nghị”, cho rằng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và khoa học – công nghệ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc vun đắp nền tảng cho quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước. Ông nhận định rằng những quyết sách và định hướng của Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ, góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – LB Nga trong thời gian tới.

Cũng tại sự kiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St. Petersburg, Vyacheslav Kalganov, nhấn mạnh vai trò ngày càng tích cực và sáng tạo của Việt Nam trên trường quốc tế. Ông đồng thời chia sẻ kế hoạch tổ chức Tuần lễ Việt Nam thường niên tại St. Petersburg vào tháng 5/2026. Sự kiện sẽ bao gồm nhiều hoạt động như Ngày tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, hội nghị ngoại giao nhân dân và triển lãm trang phục truyền thống. Đặc biệt, Việt Nam sẽ là quốc gia đối tác của Hội chợ Sách Quốc tế St. Petersburg lần thứ XXI, diễn ra trong khuôn khổ tuần lễ này./.