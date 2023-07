Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tại triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế

Tác phẩm của nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen thu hút sự chú ý của đông đảo khách tham quan triển lãm BIENALSUR tại thành phố La Plata, Argentina. Ảnh: Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Argentina

Lần đầu tiên một nghệ sĩ gốc Việt mang dự án nghệ thuật của mình đến tham dự triển lãm BIENALSUR và đã thu hút được sự chú ý của đông đảo khách đến tham quan.

Tại buổi trình diễn, nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen mang đến tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ "văn hóa đi xe tay ga của phụ nữ Việt Nam", trong đó nổi bật là hình ảnh những bộ quần áo chống nắng sặc sỡ bọc lên mô hình xe máy hay xe đạp.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tra My Nguyen cho biết cô sinh năm 1992 tại Hà Nội và theo gia đình sang Đức định cư từ nhỏ. Tuy vậy, cô ghi nhớ rất rõ những chi tiết xung quanh cuộc sống hàng ngày khi còn thơ ấu tại Việt Nam, chẳng hạn như sự mềm mại, thanh cao toát lên từ chiếc áo dài lụa của mẹ hay chiếc mành cửa mang màu xanh mướt của cây tre xứ Việt. Những ký ức đó đã khơi gợi niềm hứng thú tìm hiểu về văn hóa cội nguồn trong cô.

Sau những lần về Việt Nam trải nghiệm, Tra My Nguyen tỏ ra hứng thú với những bộ quần áo chống nắng mà người phụ nữ Việt sử dụng khi điều khiển xe máy trên đường phố. Theo nhà thiết kế thời trang gốc Việt này, đây là một nét đặc biệt không tìm thấy ở những nơi khác và là niềm cảm hứng để cô sáng tạo nên tác phẩm mang đến triển lãm lần này.

Nhà thiết kế thời trang người Đức gốc Việt Tra My Nguyen và tác phẩm mang nghệ thuật mang tới triển lãm BIENALSUR tại thành phố La Plata, Argentina. Ảnh: Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Argentina

Nói về dự định trong tương lai, Tra My Nguyen bày tỏ mong muốn tiếp tục mang nét đẹp văn hóa Việt Nam kết hợp với yếu tố nghệ thuật đương đại vào trong các tác phẩm và trình diễn chúng trước đông đảo bạn bè quốc tế. Đây là niềm hạnh phúc và niềm tự hào của cô khi khẳng định bản sắc Việt của mình.

Anh Tomás García, một vị khách tham quan chia sẻ anh rất ấn tượng trước những tác phẩm của Tra My Nguyen. Những tác phẩm này đã khơi gợi cảm xúc từ sự kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính và nét văn hóa trong cuộc sống hàng ngày.

Triển lãm BIENALSUR, khởi đầu từ năm 2015, là triển lãm nghệ thuật đương đại quốc tế diễn ra 2 năm một lần do Đại học Quốc gia Tres de Febrero (UNTREF) có trụ sở tại thành phố La Plata của Argentina bảo trợ. Triển lãm bao gồm các dự án nghệ thuật chất lượng từ khắp nơi trên thế giới do ban tổ chức lựa chọn dựa trên các tiêu chí về chủ nghĩa nghệ thuật nhân văn đương đại. Tại triển lãm, các nhà thiết kế trong lĩnh vực văn hóa từ khắp 5 châu cùng khám phá những câu hỏi và ý tưởng về nghệ thuật kết hợp với các chủ đề nổi bật của thế giới đương đại để chung tay tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Theo thông lệ, khởi đầu từ thành phố La Plata, các tác phẩm trong khuôn khổ triển lãm BIENALSUR sẽ được đưa đi trình diễn tại nhiều quốc gia khác trên khắp thế giới. Trong phiên bản 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 8/7 đến 22/12, triển lãm BIENALSUR sẽ có mặt tại hơn 70 thành phố ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục./.