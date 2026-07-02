Hình ảnh kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác được trình chiếu tại trung tâm Seoul

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, hoạt động được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương quốc tế có quan hệ kết nghĩa, trong đó có Seoul, nhằm quảng bá hình ảnh một thành phố năng động, hiện đại, hội nhập và giàu bản sắc văn hóa đến người dân Hàn Quốc cũng như bạn bè quốc tế.

Việc quảng bá về Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm trên các màn hình điện tử tại trung tâm Seoul là một hoạt động đối ngoại ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Ảnh: Trường Giang - P/v TTXVN tại Hàn Quốc

Việc quảng bá trên các màn hình điện tử tại trung tâm Seoul, trong đó có quận Gangnam và khu phố đi bộ Myeongdong - nơi tập trung đông đảo khách du lịch quốc tế và địa phương Hàn Quốc đến Seoul, là một trong những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, quảng bá hình ảnh Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng tới bạn bè Hàn Quốc và quốc tế, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Hàn Quốc.